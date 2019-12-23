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即市新聞

23/12/2019 10:00

《保障全方位－左偉豪》財富傳承，守護家人

　　《保障全方位》在人生各個階段中，有不同的理財需要。在建立穩健的財政儲備之同時，不
少為人父母者也冀望財富可以一直滾存，讓資本增值的效果延續至後代，好讓他們的人生道路更
順暢些，並將父母對下一代的愛透過保險延綿下去。
　　為了達到儲蓄及傳承的目標，過往市民都傾向購買傳統的儲蓄壽險，貪其可讓財富穩步增值
，也兼具人壽保障。不過，當被保人身故後，保單就會按其意願將資產分配於指定受益人，但保
單亦會就此完結，保單持有人想要將財富傳承到後世，就必需另購保單了。這樣做，其實只是透
過保單跳過繁瑣的遺產繼承手續，將財產簡單快速地交到下一代手中，但卻中斷了在同一保單內
繼續滾存生息的作用。

＊更換被保人，不減保單價值＊

　　要真正做到財富傳承，富可過三代、甚至四代，並且不打斷資本增值的效果，其實現時也有
一些創新的靈活儲蓄方案，容許客戶可於指定保單周年日後更換保單的被保人，保險保障期將會
更改至最新被保人的１００歲，更換次數達三次之多，而且也不會影響保單價值。保單的保障期
越長，意味著保單持有人可以盡享潛在保單紅利派發，加上複息效應，大大提高回報增值潛力。
　　與此同時，這類儲蓄方案備有靈活理財的特點，保單持有人可從保單提取已宣派的紅利現金
價值，以配合個人財務安排，於規劃長遠理財計劃時及急需周轉時更添彈性。
　　當然，該類型的保單亦兼具基本的人壽保險部分，假如被保人發生不幸事故身亡，指定受益
人就可獲得一筆過或分期方式期給付（視乎保單持有人的選擇）的身故賠償。
　　傳承的真正意義不只是單單將資產交棒，而是需要一個完善及全面的方案，配合合適的理財
產品，為自己建立穩健的財政儲備之餘，同確保財富可以穩定增值、惠澤後人，成為家族的世代
相傳之寶。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監　左偉豪》

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