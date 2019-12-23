港股未能企穩兩萬八，全日漲３５點收２７９０６，成交近６５６億

《經濟通通訊社２３日專訊》上周五（２０日）美股繼續創新高，美國總統特朗普指，與中

國國家主席習近平進行非常好的電話會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。習近平同時對

美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。加上英國下議院通過首相約

翰遜的脫歐協議，「脫歐」局勢逐漸明朗化，帶動港股今日高開１５３點報２８０２４點，重上

兩萬八關口，惟已是全日最高位。恆指之後拾級而下，早段一度倒跌最多４１點見全日最低點

２７８３０點。

午後，大市未有利好消息支持，內銀股靠穩，惟重磅股友邦（０１２９９）倒跌，港股在

２７８００點水平拉鋸。最終，港股收報２７９０６，升３５點或升０﹒１３％，主板成交

６５５﹒５１億元減少近三成。國企指數報１１０５２，升２２點或升０﹒２０％。

Ａ股走低，上證綜合指數報２９６２，跌４２點或跌１﹒４０％，深證成份指數報

１００５６，跌１７３點或跌１﹒６９％，兩市成交５３７２﹒０８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報６０﹒５５元；騰訊（００７００）據

報計劃明年在歐洲投資超過１００億美元，全日漲０﹒６９％，報３７７﹒８元；港交所

（００３８８）軟０﹒２３％，報２５５﹒８元；友邦滑０﹒８８％報７９﹒２元，盤中高高見

８１﹒７０元；建行（００９３９）走高０﹒９１％，報６﹒６８元。



＊通達飆一成八，舜宇五連跌＊



中資電訊股普遍回吐，聯通（００７６２）１１月移動出帳用戶淨減８５﹒６萬戶至

３﹒２１億戶，全日股價跌１﹒１％報７﹒１７元，為最大跌幅藍籌；中移動（００９４１）軟

０﹒３９％，報６３﹒７元；中國電信（００７２８）則揚０﹒３２％，報３﹒１４元；中通服

（００５５２）升０﹒７５％，報５﹒３８元；鐵塔（００７８８）跌０﹒５９％，報１﹒６８

元。

手機設備股走兩極，舜宇光學（０２３８２）五連跌，續軟０﹒５１％，報１３７﹒９元；

瑞聲科技（０２０１８）揚０﹒６１％，報６５﹒４５元；通達（００６９８）獲券商唱好，指

主要客戶包括蘋果及三星來年將會加大採購，飆１８﹒１８％，報０﹒９１元，創逾７個月新高

；高偉電子（０１４１５）走高８﹒０５％，報１﹒８８元；丘鈦科技（０１４７８）升

０﹒３１％，報１３元。

藥股今日跑出，中生製藥（０１１７７）附屬開發的抗血栓藥獲國家藥監局頒發藥品註冊批

件，漲２﹒４２％，報１１﹒０２元，為最大升幅藍籌；石藥（０１０９３）漲２﹒０８％，報

１８﹒６２元，為第二大升幅藍籌；國藥（０１０９９）升１﹒０８％，報２８﹒０５元；華潤

醫藥（０３３２０）升１﹒７２％，報７﹒１１元；三生製藥（０１５３０）跌２﹒４５％，報

１０﹒３４元。



＊水泥價格向上，水泥股走高＊



內媒報道，華東水泥價格穩中有漲，其中福建會有新一輪升幅，目前福建、廣東等水泥價格

都在每噸５００元人民幣以上。水泥股普遍向上，海螺水泥（００９１４）升２﹒３６％，報

５４﹒２元；山水水泥（００６９１）揚２﹒３３％，報２﹒６３元；中國建材（０３３２３）

漲１﹒７％，報７﹒７９元；華潤水泥（０１３１３）走高０﹒８４％，報９﹒６３元。

汽車股個別發展，東風（００４８９）上月汽車銷量僅按年增長２％，續瀉０﹒６８％，報

７﹒２８元；吉利汽車（００１７５）揚１﹒２３％，報１４﹒８元；北京汽車（０１９５８）

跌１﹒５９％，報４﹒３３元；比亞迪（０１２１１）軟１﹒０６％，報３７﹒３元；廣汽

（０２２３８）飆１﹒６３％，報９﹒３４元。

下月踏入農曆新年，食品股普遍向上，旺旺（００１５１）升０﹒９６％，報７﹒３５元；

統一（００２２０）漲１﹒２１％，報８﹒３５元；周黑鴨（０１４５８）揚１﹒９２％，報

５﹒８５元；康師傅（００３２２）升０﹒９２％，報１３﹒２元；澳優（０１７１７）三股東

折讓向致美集團售股，走高６﹒７５％，報１０﹒４４元；現代牧業（０１１１７）升

４﹒５５％，報１﹒１５元。（ｙｋ）

