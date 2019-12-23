《每周華語－黃溢華》貝聿銘作品與中環之夜景：東方之珠

《每周華語》本周香港及不少地區長假，內地並無聖誕假期；而日本安倍今天（２３日）訪

華，「中日韓」會談在朝鮮年底前又有可能對美國有「大」動作甚為重要。且看特朗普又將有否

新的對話部署；中國有極重要的角色，亦會有所表示。



香港的夜景美極，全球不少大城市的夜景都十分之美麗，各有特色。明天（２４日）平安夜

，快將踏入聖誕節假期。我們若留港也不乏好去處，上太平山夜觀香江夜景，九龍半島及港島的

夜景五光十色，不可能冠絕全球，但即使各花入各眼，相信香江夜景，真是香港被稱為東方之珠

的縮影。內地不乏大城市的夜景甚有特色，但香江夜景獨特之處，是來自世界各地企業的夜景，

再加上香港市民之萬家燈火的生命力。半山以外，也有獅子山，甚而有鳳凰山與其他的山脈，離

島也有各自的夜景特色。即使今年除夕無大規模的烟花配襯，香江的夜景仍將甚為鮮明、美麗。



夜景以外，香港開埠百多年，地標不斷累積。香江回歸二十年有多，中資企業地標多的是。

而貝聿銘作品：中銀大廈自然是大家都必遠觀、近觀的地標。若由中環觀之，有舊中銀大廈，也

有長江中心，亦有英國大師設計的匯控大廈。貝聿銘先生（１９１７－２０１９）作品甚多，不

少大城市都有他設計的地標。法國羅浮宮新翼正是他的主要作品。香港的中銀大廈（Ｂａｎｋ

ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｔｏｗｅｒ）於１９８９年落成，１９９０年啟用。卅年以來，中銀大廈仍

保有重要地標的地位，相信未來的日子，中銀大廈將仍有它的獨特地位。但中環的夜景，美妙之

處在於有很多不同歷史背景，不同持份者均有長期重點投資的地標於中環、九龍及港島其他地區

。因而自半山看夜景，不要只看燈色，也不要只看高低不同，設計獨特的大廈，必須了解他們的

歷史：才可以真正明白為何香江確是東方之珠、名不虛存。



事實上，貝聿銘於日本也有獨特作品：滋賀縣甲賀市的「Ｍｉｈｏ」美術館正是他的傑作之

一。美術館有各地的古文明藝術展品，分三季開放參觀。陶淵明（３６５－４２７年）的《桃花

源記》乃傳世名作。貝聿銘把「桃花」、「洞口」的《桃花源記》的描述，融入了「Ｍｉｈｏ」

美術館的設計核心、主調。採用「時光隧道」的概念：參觀者走入了長長的隧道，步行或乘車也

可：全館結構有８０巴仙藏在地底下。出了長長的隧道之後，便進入「Ｍｉｈｏ」的入口處。他

再用「三角」幾何設計配合美術館。櫻花盛開（不是桃花），使貝聿銘的《桃花源記》以

１９９７年建成的「Ｍｉｈｏ」美術館在日本滋賀縣落地生根，千多年有多的名作，由貝聿銘先

生成功地把《桃花源記》植根於日本，今天亦已成為地標。善用館址的山勢與美麗的櫻花，利用

長長的隧道，連接美術館，使館內的文物更為珍貴甚而有更強的「神秘感」。陶淵明的名作，他

自己也想不到１９９７年以「設計」的形式，帶到了日本。日本神戶「六甲山」的夜景也甚有地

位，老友記話遠方觀看，神戶的夜景好像千萬萬螢火蟲聚在一起。「Ｍｉｈｏ」「無」夜景，但

貝聿銘的作品，把中日兩國都連在一起：他是中國人，北京中銀也有「月亮」的美麗入口，而「

三角」形幾何也在其他作品出現。中銀香港大廈，大小的「三角」與晚上移動中的白光「光線」

，使貝聿銘的設計在中環夜景佔有重要角色，舊中銀大廈乃穩重的設計，剛巧有匯控大廈配襯，

使「細小」中環夜景的「一小角」，也有不同的「時光感」，而後面有長江中心，正好是「中、

港、英」三方持份者的香江夜景的建構。



另一角度的中環夜景，有文華酒店、「ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ」與「Ｊａｒｄｉｎｅ

Ｈｏｕｓｅ」。當然「ＩＦＣ╱ＩＣＣ」把香港╱九龍連接起來，傍晚╱夜景再加上美妙的天色

╱雲帶，使九龍╱香港又有另一番美妙獨特之處。自山頂往香江全覽，萬家燈火、中電╱港燈成

為夜景一年「無休」的重要「不眠」引擎。香江基建、水╱電╱運輸效率均一流。英資乃中環的

主角，但時光飛逝，更多不同背景大廈不斷出現，中環╱灣仔的會展自然連成一體。事實上，今

天香江的底子仍十分之厚實！當然，有云：「不進則退」。夜景再好，也要珍惜，也要有更多人

才推動。人！萬家燈火的本源，更好，再好的夜景，都要有「人」的活動與「人心歸港」才真正

有東方之珠的動力。無動力，無自由思想的「夜景」，再多景色也無意義。國際級城市必須要有

多元思維孕育呢！



明天平安夜，全球不少大城市都有不同活動慶祝聖誕節：「東方三博士」走往伯利恆方向，

終於到了耶穌基督的出生地。今時今日，聖誕節已經用不同的形式融入了不同的文化╱國家╱民

族。作為國際城市，香江獨一無二，但必須善用之，才可以更有效地往前發展，使香江自身的歷

史優勢惠及全港市民及未來幾代的香江人。香江夜景妙絕得來不易呢！！



上周美股又以新高水平收市。一月，中美將簽署首階段貿易協議，真是有驚無險！步入第二

階段會談的機會很大，但亦不會十分之順利。中美兩國對「貿易」的要求正好在「相反」的階段

，中國希望更為「全球化」的貿易格局；美國已步入「美國優先」的戰略階段。香港必項要有新

的政策思維，才可突破最新的內外困局！



《資深市場人士 黃溢華》

