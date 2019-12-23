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即市新聞

23/12/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》商舖風光不再，蝕讓放盤大增

　　《地產人眼》因反修例風波而引發的社會暴力衝突，近日情況已稍為緩和，然而是次社會事
件對民生及經濟的影響卻陸續浮現，最明顯的是第三季經濟按年收縮２﹒９％，按季收縮
３﹒２％，香港已正式陷入技術性衰退，政府最新公布１０月份本地零售業總銷貨額，按年大跌
２４﹒３％，為有紀錄以來最大單月按年跌幅，而繼１０月份訪港旅客按年大跌４３﹒７％後，
１１月份跌幅更擴大至５６％，僅次於２００３年沙士疫潮時期，而餐飲業這重災區，過去半年
已有逾４００間中小型食肆結業，如社會秩序未能重返正軌，恐情況將進一步惡化。
　
　　商舖市場向來與社會經濟密不可分，自２００３年實施自由行後，國內訪港旅客大增，各大
奢侈品品牌紛紛進駐香港或大肆擴充分店，而核心區商舖租金及價格更是水漲船高，期間有不少
投資者看好商舖未來前景，於是以高價入市；然而後來隨著國內經濟增長放緩，加上訪港旅客消
費模式的改變，２０１４年本港零售業開始步入寒冬，此亦直接影響到舖位市場，核心區舖位租
金大幅調整逾五成有多，再加上近年網購的盛行，進一步削弱舖位的價值。
　
　　環球經濟走弱，香港又被社會事件所累，在各項負面因素疊加下，近月商舖租金相應下跌，
連帶拖累舖位價格回落，早前市場就錄得多宗商舖蝕讓個案，當中灣仔駱克道一地舖，更蝕逾五
成半易手，而根據資料顯示，截至１１月２０日為止，共錄得６０宗街舖蝕讓的放盤個案，當中
更有２８％的叫價低於買入價三成或以上，主要原因是有業主看淡商舖未來前景，遂忍痛蝕讓，
亦不排除有部分業主或因資金周轉問題，而需要大幅劈價蝕讓舖位，若社會事件一直未能平息，
經濟復甦乏力，恐商舖蝕讓個案會持續增加。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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