《神州經脈》特朗普稱短期內簽署貿協，人行再放水，滬指挫逾１％

《神州經脈》人行連續四日放水，但未利好兩市表現，滬綜指一開市即失守三千點，且愈跌

愈急，午後在科技板塊及地產板塊急瀉下，滬指全日急挫１﹒４％，創１１月１２日以來最大單

日跌幅，報２９６２﹒７５點。深成指全日更挫１﹒７％，創業板指瀉近２％。兩市全日成交

５３７２億元（人民幣．下同），按日成交減少５﹒９％。

美國總統特朗普上周五（２０日）指，與中國國家主席習近平進行非常好的電話會談，目前

正安排正式簽署貿易協議的事宜。而中方的說法較為強硬，通稿指，習近平稱中方對近一段時間

來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，認為做法干涉了中國內政

、損害了中方利益，不利於雙方互信合作，習近平希望美方認真落實中方多次會晤和通話達成的

重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。



＊今日新聞精選＊



１﹒國家主席習近平今日在人民大會堂會見韓國總統文在寅，習近平強調，雙方要以實現高質量

融合發展為目標，進一步挖掘潛力，提升務實合作層次和水平。雙方可以推動共建「一帶一路」

倡議同韓方發展戰略規劃對接進一步早見實效、早結碩果，加快雙邊自由貿易協定第二階段談。



２﹒國務院關稅稅則委員會印發通知，自２０２０年１月１日起，調整部分商品進口關稅；新增

或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。



３﹒海關總署網站公開的兩份文件，自１２月１９日起解除日本瘋牛病禁令以及日本口蹄疫禁令

。公告表示，經過海關總署及農業農村部的風險評估後，決定解除日本年齡３０個月以下牛隻的

去骨牛肉禁令，不過相關檢疫要求仍有待另行通知。



４﹒全國住房和城鄉建設工作會議今日在京召開。會議強調，２０２０年要著力穩地價穩房價穩

預期，保持房地產市場平穩健康發展；著力完善城鎮住房保障體系，加大城市困難群眾住房保障

工作力度；著力培育和發展租賃住房，促進解決新市民等群體的住房問題；著力提升城市品質和

人居環境質量，建設「美麗城市」。



５﹒據英國《金融時報》報道指，美國國防部正希望美國各電信設備製造商能夠攜手合作開發

５Ｇ技術，生產替代華為的產品，打破華為目前的領導地位。國防部研發事務官員稱，正考慮提

供稅務減免等誘因，希望美國各電信設備製造商能夠發展開放原始碼的５Ｇ軟件。



６﹒中央農村工作會議２０日至２１日在北京召開。會議指出，要加快恢復生豬生產，落實扶持

生豬生產的各項政策措施。農業農村部負責人也表示，今後一段時期，將多措並舉，全力推動生

豬生產加快恢復發展，確保明年元旦春節期間豬肉市場供應基本穩定。



７﹒外交部發言人耿爽表示，４名不明身份的持槍武裝分子，對中加漁業公司的兩艘漁船實施搶

劫。乘船上４名中國籍船員被挾持帶走，目前尚不知去向，中國駐加蓬使館已經要求加方迅速查

明情況，立即展開營救，全力解救此次中方人員。外交部將繼續密切關注。



８﹒２０２０年全國工業和信息化工作會議在京召開。工信部預計，全年全國規模以上工業增加

值增長５﹒６％左右，單位工業增加值能耗同比下降３％左右，軟件和信息技術服務業收入增長

１５％，電信業務總量（上年不變價）增長２０％，互聯網行業收入增長２０％。（ｃａ）

