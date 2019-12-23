《價值美股－阮靜瑤》淺析ｅＢａｙ　６厘息交易所買賣債券

《價值美股》全球央行放水，對於穩健型投資者來說，利用債券產生收益以追逐回報，也許

是理想的選擇。債券和股票投資者取態上的不同在於，股票投資者是股東，通常重視公司增長潛

力；債券投資者是債主，較關注公司的償債能力。上回專欄提到，散戶投資者只要擁有美股戶口

即可購買交易所買賣債券（ＥＴＤ），以及簡述了其特性與利弊，今回會與大家進行簡單的

ｃａｓｅ ｓｔｕｄｙ。



筆者在Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ Ｉｎｃｏｍｅ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ網站的Ｌｉｓｔ ｏｆ

Ｂａｂｙ Ｂｏｎｄｓ（註一）找到ｅＢａｙ發行，面值為２５元（美元．下同），票面利率為

６％的債券（ＮＡＳＤＡＱ：ＥＢＡＹＬ）作為範本。在ＥＢＡＹＬ的頁面內（註二），可了解

到該ＥＴＤ於１月、４月、７月、１０月除息，並分別在除息後的次月派發每股０﹒３７５元的

季息，到期日為２０５６年３月１日。根據網站頁面，該ＥＴＤ於標普和穆迪的評級分別為ＢＢ

Ｂ＋及Ｂａａ１。



至於ＥＴＤ的現價及到期收益率，我們可從頁面中的債價走勢圖連結至Ｔｒａｄｉｎｇ

Ｖｉｅｗ（註三）觀看。截至１２月２０日執筆之際，ＥＢＡＹＬ的價格為２６﹒４４元，收益

率為５﹒６８％，意味若投資者現時以溢價２６﹒４４元的買入該債券並持有至到期日，實際的

年化投資回報率將為５﹒６８％。



大家另可進一步在頁面底部「Ｖｉｅｗ Ｐｒｏｓｐｅｃｔｕｓ」閱讀該ＥＴＤ的公開說明

書（註四）。關於３０％預扣稅是否適用於ＥＢＡＹＬ，我們可在公開說明書中的「

Ｐａｙｍｅｎｔｓ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｎｏｔｅｓ」的頁面（

Ｓ－。２５）找到。通常大多非美國投資者獲得的利息，將不需繳納３０％的預扣稅，惟要滿足

幾個條件，例如你並無擁有其公司投票權的１０％或以上、你並非其相關的受控外國公司等。美

國稅制和香港有異，建議投資者仔細閱讀相關條款，從而了解自己是否滿足豁免預扣稅的條件。



＊

註一：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅｉｎｃｏｍｅｉｎｖｅｓｔｏｒ﹒ｃｏｍ╱ｌｉ

ｓｔ－ｏｆ－ｂａｂｙ－ｂｏｎｄｓ╱

註二：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅｉｎｃｏｍｅｉｎｖｅｓｔｏｒ﹒ｃｏｍ╱ｓｅ

ｃｕｒｉｔｙ╱ｅｂａｙ－ｉｎｃ－６－００－ｎｏｔｅｓ－ｄｕｅ－２０５６╱

註三：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｔｒａｄｉｎｇｖｉｅｗ﹒ｃｏｍ╱ｓｙｍｂｏｌｓ╱ＮＡＳ

ＤＡＱ－ＥＢＡＹＬ╱？ｕｔｍ＿ｓｏｕｒｃｅ＝ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅｉｎｃｏｍｅｉｎｖｅ

ｓｔｏｒ﹒ｃｏｍ＆ｕｔｍ＿ｍｅｄｉｕｍ＝ｗｉｄｇｅｔ＆ｕｔｍ＿ｃａｍｐａｉｇｎ＝ｃｈ

ａｒｔ＆ｕｔｍ＿ｔｅｒｍ＝ＮＡＳＤＡＱ：ＥＢＡＹＬ

註四：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｅｃ﹒ｇｏｖ╱Ａｒｃｈｉｖｅｓ╱ｅｄｇａｒ╱ｄａｔａ

╱１０６５０８８╱０００１１９３１２５１６４７３７４５╱ｄ１４７２８２ｄ４２４ｂ５﹒

ｈｔｍ



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

