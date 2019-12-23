【駐滬專電】上海成立科創企業上市服務聯盟

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》２０１９科創板主題峰會周六（２１日）

在上海拉開帷幕。會上，由上海市中小企業上市促進中心、上海五角場創新創業學院共同發起的

「上海市科創企業上市服務聯盟」掛牌成立，該聯盟將為科創企業提供全方位融資與上市服務。

具體來說，聯盟的服務功能包括人才培養與指導、優質項目甄別、股權投融資對接、上市服

務體系建設、並購與整合支持等。這些服務瞄准創新創業企業在成長發展過程中的痛點、難點，

提出解決方案。

