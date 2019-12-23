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23/12/2019 08:19

【駐滬專電】野村東方國際：未來目標是成為全牌照券商

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》作為首家新設的外資控股券商，野村東方
國際證券上周五（２０日）在上海正式開業。
　　野村東方國際總經理孫冬青表示，野村東方國際的最終目標是成為野村集團亞洲戰略核心的
綜合性證券服務金融平台。開業一年後，野村東方國際將積極申請投行牌照，目標是成為全牌照
券商。
　　目前野村東方國際證券擁有四張牌照，主要聚焦於二級市場業務，瞄準國內剛起步的財富管
理業務，為中國客戶提供全球化配置產品的通道，特別是日本市場上收益比較穩定的產品。

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