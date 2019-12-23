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23/12/2019 09:05

【駐滬專電】馬雲：今年做企業不容易，一天內接到五個借錢電話

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》２０１９世界浙商上海論壇暨上海浙江商
會年會周六（２１日）舉行。作為浙商總會會長的馬雲在會上表示，２０１９年很不容易，大部
分企業都不容易。
　　他說：「到了年底，昨天一天，我收到很多朋友借錢的電話，一天內５個電話。過去一個禮
拜，要賣樓的朋友大概有１０個，確實不容易。」
　　不過他進一步表示，企業家都要明白，做企業２０１９年都不容易，大家都不容易。當前世
界正在進入巨大的變化之中，中國經濟也面臨巨大的調整，只有改變自己，才能適應這種調整，
這是機會的開始。

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