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23/12/2019 11:26

【大灣區】廣東出台港澳台居民養老保險新政，明確繳費補繳等問題

　　《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省人力資源和社會保障廳發布《關於進一步完善我省港澳
台居民養老保險措施的意見》，並於１２月２０日起實施，明確港澳台籍居民在廣東繼續繳費、
補繳、參加機關事業單位養老保險、參加城鄉居民養老保險、高層次人才建立企業年金及購買商
業養老保險等問題。
　　《意見》分成六個方面的政策，一、明確在廣東省參加企業職工基本養老保險的港澳台居民
，達到法定退休年齡時繳費不足１５年、且在廣東省累計繳費滿１０年的，可在廣東省參照靈活
就業人員繳費標準繼續繳費至滿１５年；在各省繳費均不滿１０年，其繳費年限最長（並列最長
取最後一個）的參保地在廣東省的，可在廣東省最後參保地繼續繳費。
　　二、明確在廣東省工作的港澳台籍居民，於２００５年１０月《台灣香港澳門居民在內地就
業管理規定》實施後與廣東省用人單位曾存在勞動關係，期間有未參保繳費年限的，可按規定進
行補繳。
　　三、明確符合《廣東省人民政府關於貫徹落實＜國務院關於機關事業單位工作人員養老保險
制度改革的決定＞的實施辦法》參保條件的港澳台籍居民，應按規定參加機關事業單位養老保險
，待符合條件時享受相應養老保險待遇。
　　四、規定在廣東省居住且辦理了港澳台居民居住證的未就業港澳台籍人員，可在居住證所在
地參加城鄉居民養老保險，並可按規定享受相應的待遇和財政補貼。
　　五、企業年金作為一種補充養老保險，可以進一步提高職工的退休待遇水平。鼓勵和支持用
人單位為包括高層次人才在內的職工建立企業年金。在國家政策規定範圍內，用人單位與職工一
方可以在企業年金方案中約定向高層次人才傾斜的條款。
　　六、規定港澳居民和台灣居民中按照《廣東省人才優粵卡實施辦法》持有優粵卡Ａ卡或Ｂ卡
的人員，以及入選省重大人才工程的人員，如未曾在內地參加職工基本養老保險的，允許用人單
位使用財政資金為其購買任期內商業養老保險，以進一步提高港澳台籍高層次人才的養老待遇水
平。（ａｃ）

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