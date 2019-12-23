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即市新聞

23/12/2019 11:28

【貿易休戰】受惠中美貿戰，歐盟本年度對中國小麥出口增至百萬噸

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述消息人士稱，國際貿易爭端讓歐洲得以在小麥
豐產後轉移部分出口，歐盟２０１９年度對中國的小麥出口料達１００萬噸左右，其中以法國小
麥為主。
　　由於海運運費成本的關係，中國很少從歐洲進口小麥。但中國與美國的貿易爭端久拖不決，
加上與澳洲和加拿大貿易關係緊張，使其不得不從其他地方尋求小麥來源。中國是全球最大的小
麥種植國，但每年也要進口數百萬噸小麥以滿足需求。
　　根據歐盟官方數據，截至１２月１５日，歐盟２８國在自７月１日起的２０１９╱２０作物
年度向中國出口７２萬噸小麥；較２０１８╱１９全年度的１３﹒１萬噸大幅增加，之前四個作
物年度對中國的小麥出口更是微不足道。
　　港口數據顯示，法國本作物年度迄今已向中國出口逾６０萬噸小麥。歐洲和中國的貿易商表
示，法國總計可能出口約８０萬噸面粉級小麥，同時另外預計從波羅的海國家（主要是立陶宛）
裝運２４萬－２６萬噸。
　　中美兩國過去１８個月的貿易戰擾亂了兩國農產品貿易，一位貿易商說，中國與美國、澳洲
及加拿大小麥貿易有點問題，所以他們重新向歐洲尋求供應。但貿易商表示，鑒於中美第一階段
貿易協議可能使中國恢復進口美國小麥，目前還不清楚歐盟對中國的小麥出口在下月當前這波裝
運結束後能否進一步增加。（ｃａ）

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