【台灣選戰】高雄５０萬人參加罷韓遊行，較挺韓遊行多出１５萬人

《經濟通通訊社２３日專訊》在台灣，總統選舉進入大直路，代表國民黨出戰的高雄市長韓

國瑜，民望一路插水，有高雄民眾上周六（２１日）發起「Ｗｅｃａｒｅ台灣大遊行」，要求罷

免韓國瑜的市長職務，據主辦方統計參加人數達到５０萬人；而藍營及「韓粉」亦不示弱，選擇

於同日在高雄舉行挺韓遊行，主辦方指人數達３５萬人。

韓國瑜去年在高雄市長競選中，以１５萬票之差大勝民進黨代表陳其邁，是國民黨２０年來

首度「染藍」高雄。今次高雄「罷韓」遊行人數反勝「挺韓」陣營１５萬人，既是再一次反映了

藍營的民意翻車，也是高雄人不滿市長施政表現的表達。

Ｗｅｃａｒｅ台灣大遊行共分９個大隊，包括Ｗｅｃａｒｅ大隊、台灣基進大隊、撐香港大

隊等，遊行人士組成的長龍延綿５公里，更拉起了長２１０公尺、寬１２公尺的「光復高雄、保

衛台灣」的遊行布條。活動最後以雷射光點亮直徑５公尺的「鏡球」，象徵「榮光再現高雄、祈

願台灣平安」。遊行發起人尹立宣布，將會向中選會遞送３萬份的第一階段高雄人罷韓連署書，

正式進入罷韓程序。

至於在與Ｗｅｃａｒｅ台灣大遊行相隔約４公里的挺韓遊行，由副總統候選人張善政、競總

主委朱立倫領軍出發，遊行開始後約兩小時民眾走至終點的微笑公園，韓國瑜現身終點舞台，「

韓粉」歡呼。韓國瑜先高唱一首《隱形的翅膀》，感謝韓粉像隱形的翅膀一直守護着他，然後於

發言中拋出五大當選承諾，最後高呼「中華民國萬歲」。

「罷韓」、「挺韓」遊行於同時同地舉行，最終沒有演變成大型衝突。總統蔡英文對此表示

，盡管活動訴求不同，台灣人民依然展現最大的民主素養，這也代表公民意識日漸成熟。

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