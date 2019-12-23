【修例風暴】港錶行劫犯在台灣落網，台檢方偵辦，惟港拒司法互助

《經濟通通訊社２３日專訊》香港青年陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後潛逃返港，他擬以「自

己方式」赴台自首，台方拒絕並要求香港以司法互助方式處理，但不獲港府回應，陳同佳至今在

港逍遙法外超過兩個月。

陳同佳案尚未有解決方案，如今兩地卻再度掀起司法角力。台灣方面透露，一名台籍林姓男

子涉嫌在香港犯下名錶劫案，日前在台落網，台法務部請求港方司法互助，惟本港保安局表示，

兩地無法律可作司法互助和移交逃犯，但若疑犯願來港自首港方隨時接受。

台中地檢署今日發新聞稿指，將偵辦該名林姓男子的案件，刑事局中部打擊犯罪中心於今年

１１月１１日搜索相關處所３處，訊問相關證人３人並拘提林到案，扣得被告不法犯罪所得現金

超過２７０萬元新台幣及勞力士手錶等證物，目前被羈押。檢方指林姓男子為台灣人，所犯案件

適用於本地刑法，讓林到香港自首或投案不具任何可行性，檢方又反駁港府說法，在台灣在無達

成司法協議協定的情況下完成境外取證的案例相當多，香港政府對此有重大誤解。

事實上，港台移交逃犯早有先例，３年前震驚全港的「石棺藏屍案」，３名香港疑犯潛逃藏

匿台灣，台灣警方及移民署當時將３人遞解出境，並在桃園機場空橋上把嫌犯交給香港警員。



＊陸委會斥港方不負責任，港府反駁台灣政治凌駕法治＊



在台灣，陸委會回應事件時表示，作為負責任、重視法治及民眾安全的政府，不會令涉重大

刑案的疑犯在無司法合作下以自由行方式投案。陸委會又稱，陳同佳「已因港府消極作為」至今

未受法律制裁，盼港府在此案積極回應請求，勿再讓台港民眾失望，「甚至讓人懷疑港府作法是

否令香港成為犯罪天堂」。

港府其後發聲明，強烈反對台灣不斷就兩地司法協助事宜發表不實言論，對台灣在明知香港

無法律容許兩地司法協助和移交逃犯下，仍不斷以「不負責任的言論」詆毁香港，表示反對及反

感。港府稱，在打擊罪惡原則下「已提供制度下可提供的材料」，敦促台灣當局不要再「以政治

凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治，發表等同要求特區政府違反香港法

律的言論」，又稱港方不能認同台灣用政治考慮法治的看法，因這不符香港法治精神。（ｅｙ）

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