《中國要聞》習近平會見文在寅，籲加快雙邊自貿協定第二階段談判

《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平今日在人民大會堂會見韓國總統文在寅。據《

央視新聞》報道，習近平強調，雙方要以實現高質量融合發展為目標，進一步挖掘潛力，提升務

實合作層次和水平。雙方可以推動共建「一帶一路」倡議同韓方發展戰略規劃對接進一步早見實

效、早結碩果，加快雙邊自由貿易協定第二階段談判，深化創新研發合作，更好實現優勢互補和

成果共享。

習近平又稱，要用好中韓人文交流促進委員會平台，開展好教育、體育、媒體、青少年、地

方等領域交流，不斷增進兩國人民相互了解和友好感情。當前，保護主義、單邊主義、霸淩行徑

逆流而動，擾亂全球治理，威脅世界和平穩定，希望雙方繼續在聯合國、二十國集團、亞太經合

組織等多邊框架內加強協調，維護國際公平正義和兩國正當權益。



＊文在寅：無論香港事務還是新疆問題，都是中國內政＊



文在寅在會上表示，韓方高度讚賞中方其間為推進半島無核化與和平進程發揮重要作用。文

在寅還表示，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。韓中兩國擁有悠久交往歷史

和相通文化淵源，兩國是命運共同體。雙方關係發展具有「天時、地利」，現在再加上「人和」

，一定能開闢韓中關係的新時代。韓方理解中方在重大問題上的立場，支持自由貿易，願同中方

繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。（ｗｌ）

