【ＦＯＣＵＳ】馬雲自爆「收很多借錢電話」，債務「黑天鵝」堪憂

【ＦＯＣＵＳ】侵侵再放風稱中美第一階段貿易協議將很快簽字，惟Ｊａｃｋ Ｍａ周六

（２１日）自爆「一天接５個借錢電話」，再證民企年關難過，債務爆煲更恐成明年中國乃至全

球經濟的最大「黑天鵝」。

隨著惠譽、穆迪、世界銀行近日紛紛對中國的「Ｗａｖｅ ｏｆ ｄｅｂｔ」響起警號，國

務院周日（２２日）發布撐民企２８條，銀保監亦預告明年普惠型小微企業貸款再增２萬億元人

民幣；不過，倘民企信用歧視和企業家信心難實質改善，即使明年更多降準減息等寬貨幣措施陸

續有來，信用違約風險於２０２０年仍難改加劇暴露，並外溢至本就風雨飄搖的地方融資平台大

勢－－民企、銀行、政府融資平台交叉共振風險不可小覷。



＊在岸違約刷紀錄高位，最驚傳染效應＊



中美第一階段貿易協議只差鶴叔下月赴華盛頓簽字畫押，標指連續７個交易日刷新歷史高位

，惟Ａ股、港股反應意興闌珊，何解？拋開花旗國ＧＤＰ增長企穩金融海嘯前２％樓上水平（第

三季增２﹒１％），中國內地及香港的ＧＤＰ增速卻一個較海嘯前腰斬逾半、一個淪負增長不談

，單聽聽阿里創始人馬雲的最新爆料，已足讓人感到不寒意而慄。

身擔浙商總會會長的Ｊａｃｋ Ｍａ周六（２１日）出席世界浙商論壇時稱，「昨天一天，

我收到很多朋友借錢的電話，一天內５個電話；過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有１０個」，

民企年關難過，借錢、賣樓也未必藥石顯靈－－２０１９中國在岸市場違約債券本金飆升至逾１

３０７億元，毫無懸念刷新去年１２１９億元的紀錄高位。

「欠債還錢、無錢破產」本是天經地義，但為何債務爆煲愈來愈似明年最大「黑天鵝」？答

案兩個字以蔽之－－傳染。而無論是以市場資產拋售、銀行流動性恐慌凍結、金融網絡骨牌效應

三種主要方式的哪一種方式傳導，都足具殺傷力。



＊急推撐民企２８條，惟須解信用歧視＊



繼穆迪警告中國企業債務已成全球經濟「最大的威脅」，世界銀行同指，「債務巨浪

（Ｗａｖｅ ｏｆ ｄｅｂｔ）」可能引發歷史性危機，警告此第四波衝擊如湧至，將比前三波

更具挑戰性，因以中國為代表的私人債務和公共債務的速度和廣度可觀。

紅燈頻閃，國務院昨就發布《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，一口

氣推出２８條撐民企措施，包括更大規模減稅降費、加大開放市場准入、鼓勵金融機構進一步降

低綜合融資成本等；銀保監亦預告明年普惠型小微企業貸款再增２萬億。

不過，緩解民企「融資難、融資貴」年年講，民企的信用利差卻持續擴大，直接後果則是，

民企今年債市淨融資額從去年的－３８０億元，惡化至－２９００億元；巧合的是，自

２０１５年底起，民企的利潤淨資產化率一路從近８０％急跌至近－１００％。換言之，大批民

企選擇謹慎減產甚至落袋跑路。

要避免信用違約風險明年加劇暴露，並外溢至本就風雨飄搖的地方融資平台，北京竭力避免

出手援救陷入困境的債務人及加碼刺激的立場正面臨挑戰。惟倘若民企信用歧視和企業家信心難

實質改善，即使明年更多降準減息等寬貨幣及國資入股接管陸續有來，民企、銀行、政府融資平

台交叉共振風險仍不可小覷。

