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23/12/2019 09:58

《融天納地－溫天納》縱觀內地來年財金政策新形勢

　　《融天納地》目前內地通脹仍高，對內地財金政策存在制約。來年的通脹趨勢，必須觀察上
述內地主糧作物價格趨勢。上周人行時隔２０天重啟逆回購，向市場淨投放人民幣２０００億元
，同時下調１４天逆回購利率，對年底市場流動性產生平穩作用，亦為２０２０年將發行的內地
專項債做好準備。更重要的是，人行的取態向市場表明政策並未受到通脹限制。人行的相關政策
有利於改善市場風險偏好，資本市場中線可受益，農產品亦會被帶動。目前，環球經濟慢慢轉入
弱復甦階段，內地經濟增長速度仍勝於全球復甦。故此，２０２０年第一季度內地通脹對於股票
和商品的影響值得仔細觀察，人行重啟逆回購為穩內地流動性，顯示２０２０年１月份降準機會
較大。展望明年，穩增長、降成本將是人行貨幣政策的主要目標，降準減息操作仍有望繼續實施
，降准落地後，市場期待減息，明年雖然仍有空間，但受通脹壓力影響，短期內較難落實，投資
者不宜過於樂觀。
　
　　２０１９年豬肉價格對內地通脹產生了巨大的干擾影響，亦對內地財金政策帶來了制約。在
豬肉價格的波動中，看似內地農作物市場亦受到波動刺激。內地有不少專家認為在２０２０年內
地主糧作物廣泛價格暴升機會較低，由於２０１９年內地農作物收成較好、近年內地自然災情防
控能力加強、暫未出現極端異常氣候，對整體ＣＰＩ的影響有限，預期內地２０２０年ＣＰＩ年
初見高點、隨後徐徐下滑。
　
　　不過，兩項結構性問題依然存在，一、需要留意豬周期價格上升軌道帶動產業鏈上相關農產
品價格上升，特別適逢內地玉米、大豆庫存比下跌；二、預計明年流動性環境整體充裕，部分農
產品價格波動可能受流動性影響而拉動。縱觀歷史趨勢，橡膠、豆粕、玉米、棕櫚油等品種價格
容易受到流動性環境的影響。故此投資者仍需要關注數據一環扣一環的影響，不能忽視財金政策
曲線影響農產品價格的影響，從而轉個身再影響通脹。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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