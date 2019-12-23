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即市新聞

23/12/2019 12:43

《匯市一周－徐惠芳》聖誕假期前交投淡靜，等待各國數據及消息

　　《匯市一周》聖誕假期前夕，料交投淡靜，本周主要數據包括美國１１月耐用品訂單，延至
周六（２８日）凌晨公布的美國ＥＩＡ原油庫存。此外，投資者繼續關注美國總統特朗普遭彈劾
、英國「脫歐」發展，以及國際貿易局勢等，日本央行將公布１０月貨幣政策會議紀錄。
　
　　周一（２３日）亞市，澳洲公布，１１月私營企業貸款月率為０﹒１％，前值０﹒１％，預
估為０﹒２％；年率為２﹒３％，前值２﹒５％，預估為２﹒４％。澳元升至０﹒６９００水平
，在１０天、２０天及５０天水平以上，趨勢往上，下方支持０﹒６８５５、０﹒６８００。
　
　　美國商務部公布，佔美國經濟三分之二的消費支出，在７月至９月期間的年化增幅為
３﹒２％，高於之前公布的２﹒９％。數據反映，美國經濟從第二季度２％的增長中回升，消費
支出甚至較之前認為的更為重要，但商業投資出現了自２０１５年以來的最大跌幅，預計第四季
度消費將放緩。
　
　　上周美國公布第三季實際ＧＤＰ終值為２﹒１％，較第二季實際ＧＤＰ終值１﹒８％為高。
美國第三季實際個人消費和美國１２月密歇根大學消費者信心指數終值分別上升，反映美國在第
三季和第四季市民消費意欲強勁，利好美元。市場預期，聯儲局明年初維持利率不變。
　
＊英鎊創逾兩周低＊
　
　　近期歐洲央行和英國央行分別表示，對明年初的經濟展望不太樂觀，貨幣政策仍然持續寬鬆
。英鎊兌美元一度創逾兩周新低至１﹒３０２４，短線仍弱。英國首相約翰遜表示，排除將脫歐
過渡期延長至２０２０年底以後的可能性，英國脫歐法案確認，２０２０年１２月３１日為脫歐
過渡期結束時門。英國１１月零售慘淡，不確定性導致消費者繼續嚴格控制支出。
　
　　英倫銀行上周四（１９日）維穩利率不變，加息╱不變╱減息的投票比例為０╱７╱２，與
１１月一樣，英鎊回軟。英鎊跌至１﹒３０００水平爭持，趨勢往下，下方支持在５０天線
１﹒２９３０，跌穿的話，走勢更弱，上方阻力在１﹒３０６０、１﹒３１５５。
　
　　日本央行上周四公布會議結果，維持利率－０﹒１％不變，資產購買規模亦維持在８０萬億
日圓不變。日本央行表示，日本經濟正以溫和的趨勢擴張，在政府積極支持的政策下，國內需求
有所回升。美元兌日圓目前在１０９﹒３５水平整固，下方支持１０８﹒７０。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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