《陶冬天下－陶冬》英國脫歐起步，新興債務增量

《陶冬天下》聖誕假期已經開始，加上今年投資成績多不錯，不少基金經理收爐放假，風險

資產市場成交下降。上周最大的新聞是美國眾議院通過對總統特朗普的彈劾，不過市場價格的主

要驅動還是來自之前的故事 中美貿易談判和英國脫歐進程。中美官方分別確認了達成首階段協

議，但是圍繞文本細節的說法並不一致，市場情緒受之影響。星期五特朗普稱與習近平主席進行

了「非常好的通話」，美國三大指數齊創新高；歐亞股市本周亦有良好的表現。英國明年１月底

脫歐懸念不大，但是躊躇滿志的約翰遜在新議會一出場，就對著自己的腳狠狠地轟了一槍，在脫

歐議案中加入了不得延長明年底脫歐過渡期的條文，英鎊對美元回落至１﹒３１之下。市場的風

險偏好進一步改善，資金流出避險天堂，債券被拋售，十年期美國國債利率升到１﹒９２％（最

高接近１﹒９５％）。美元堅挺，歐元星期五走跌。跟隨其他風險資產，布蘭特原油價格上揚。

星期四紐約聯儲ｒｅｐｏ拍賣，成交量低過預期，顯示短期資金荒或許沒有市場擔心的那麼嚴重

。阿根廷再有９０億美元債務無法按時支付本息。



英國首相約翰遜率領保守黨橫掃大選，奪得了撒切爾時代以來最大的議會優勢，一舉解決了

曾經絆倒三屆政府的脫歐困局。脫歐議案（Ｔｈｅ Ｗｉｔｈｄｒａｗ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ

Ｂｉｌｌ）在上周以３５８：２３４票輕鬆通過二讀，脫歐運動取得重大進展；明年１月７日議

會復會後，預料將進行三讀並成為法律。脫歐議題，在最近大選中再次得到英國選民的授權，但

是有趣的是，英國政府為了表達其脫歐的決心，主動將貿易談判的死限設置在明年底，並以立法

形式禁止談判延期。英國與歐盟的自貿談判涉及範圍十分廣泛，內容極其複雜，在明年上半年完

成談判全部過程困難很大，拖至下半年則可能因為２７國政府與議會審批程序而無法按時結案，

年底拿不到貿易協議則英國再次面臨無協議脫歐的窘境。筆者認為，明年相當一段時間市場依然

可能時不時地受到英國硬脫歐的驚嚇。背水一戰，顯示出破釜沉舟的勇氣，成則千古流芳，敗則

貽笑大方。當然，約翰遜在議會具有很大的優勢，有空間拒絕黨內脫歐強硬派的要求，希望他的

談判立場在關鍵時候不至於太僵硬。



世界銀行最新的報告指出，新興市場國家在２０１８年債務攀升到５５萬億的最新紀錄。全

球金融風暴後，新興市場的負債水平連升八年，負債比率八年中躥升了大約５０％，企業和政府

爭相借貸，規模之大、速度之快和範圍之廣是史無前例的。全球ＱＥ營造出一個極度寬鬆的融資

環境，也營造出一個錯誤的價格訊號，同時還製造出匯率錯配。新興市場在２０１８年曾經遭遇

過一段困難的日子，不過隨著美國聯儲重回降息周期而得以紓緩。如果美國停止減息，美元繼續

走高，新興市場債可能面臨更困難的日子，這次甚至可能蔓延到部分中國企業的美元債。



本周歐美市場進入聖誕淡靜期，沒有重大的預設事件或數據。中國的財新ＰＭＩ和德法

ＨＩＣＰ通脹值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

