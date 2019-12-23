《缸邊隨筆－張嘉碩》１２月３０日．爆煲？

《缸邊隨筆》美國聯邦儲備局於其１０月的議息會議紀錄表示，今年年底美國金融市場有爆

煲危機。為何美儲局如斯嚇人？一切由今年９月１６日源起。



２０１９年９月１６日，美國的銀行隔夜拆息Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ，在短短的２分鐘內，由

２％，抽上１０％，當時有不少看似合理解釋：哦，因為到稅期，要錢，故搶下錢。



這些看似合理解釋，跟假新聞無大分別。病人肺炎，無料醫生話：哦，咳啫，無事嘅。但就

不進一步問，你啲痰乜嘢色。黃痰、白痰，可能只是熱咳或寒咳，但鐵鏽色痰，是肺炎之兆。



國際結算銀行（ＢＩＳ），是位「有料醫生」，ＢＩＳ再查究「病因」，得出的結論：

不看原文，不會知是原來美國金融市場在２０１９年９月１６日可以熔了，可以是１１年前

，雷曼爆煲翻版。當年美儲局及美國財政部不識死，以為只是升下息啫，結果不是兩聲咳而是致

命肺炎。



看懂ＢＩＳ的斷症，不用看下文。快去為自己財產做好防爆工事，不然就要看下文解畫。



自雷曼爆破以來，美儲局及ＢＩＳ都提升了不少防再爆機制，重點是要求銀行不可做太盡的

「孖展」，要多持現金，亦實行以「息誘」銀行多儲準備金（Ｒｅｓｅｒｖｅ）；超於法定的準

備金額（Ｅｘｃｅｓｓ Ｒｅｓｅｒｖｅ），存於美儲局，可收取較聯邦基金利率高的利息；由

０﹒２５厘至０﹒５厘不等，銀行當然趨之若鶩，因為借出去，有壞帳風險，存於美儲局，定過

抬炸彈。



到近幾年，美儲局看金融市場平靜了，就開始減這個超額準備金的息率，一眾銀行就要為這

些錢找盈利之道。而美國銀行界的準備金額，亦即資金流動性減低，這好比是消防車水箱不裝滿

水；小火，仍會夠水，火一大，便不夠水滅火，可以焚城。



＊大中型銀行也沒多餘現金＊



很多小銀行、金融機構，如不夠現金周轉，會向大銀行拆入隔夜錢或短錢去應急，而大銀行

有足夠現金，去借出去予有需求者。這樣，便大有大食，細有細搵，Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ

ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｇｏ ｒｏｕｎｄ；有錢使得鬼推磨，但資金鏈一斷，金融世界就會不轉

，就有雷曼爆破，和２０年前的長期資本對沖基金爆破。



一直以來，美國四大銀行，摩根、高盛、花旗、美銀美林，為市場提供近五成美國銀行同業

借拆，聯同其他３０間中型銀行，就提供近九成的美國銀行同業借拆。近年美息日日低，銀行持

有現金只有食西北風，便只好鋌而走險，不再多持現金，到自己周轉不來，便向美儲局拆入錢，

這即是謂，以前要錢周轉的金融機構可以向大、中型銀行拆入錢去周轉，今時大中型銀行也沒甚

麼多餘現金，只能大中型銀行，連有需要的金融機構，只可向美儲局拆錢。



＊借上借，錢搵錢＊



美國這些大中型銀行怎去以錢賺較多的錢？一般是用現金去買較高息的美國國債，摩根大通

可作個例子。自２０１８年年中，摩根大通便增持債券，到持債券多到影響到流動現金量時，便

向美儲局拆錢；一個由以前拆錢予其他行的大銀行，一變而為要拆入錢的銀行，市上資金緊絀，

遲早會出事，摩根大通這類大銀行，經常向美儲局拆入錢，是要付較高息的；而一眾美大銀行都

是常被「罰」的。



美國金融市場還有一批做對沖套利的大鱷，如Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ、Ｃｉｔａｄｅｌ，

Ｐｏｉｎｔ７２，他們也是拆入較平息的短錢，去買較高息的美國國債。



話明對沖，就是用財技，買完便按，按到再買，買完又按，按到又再買，如此滾動，可以用

百億，炒出千億，即是炒大１０倍。



＊聯儲局擴表將超歷史水平＊



２０１９年９月１６日，Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ一爆上之後，美儲局便立即放水，放了幾多。

結果就是美儲局搞出個他們講不是ＱＥ的ＱＥ，美儲局的資產表到２０２０年１月中，便會超越

歷史水平，市場叫ＱＥ４，所以美股便一直升，這個放水出來的上升，可維持多久？不知，因為

資金鏈一斷，美國這個１００００億的債券市場，可以一夜倒下，一如雷曼和ＬＴＣＭ一樣。



大家又不一定要驚到今時全持現金，因為連ＢＩＳ這官方機構已發出警告，美儲局又狂放水

，所以在上周四（１９日）、五（２０日）的Ｒｅｐｏ Ｒａｔｅ市場就平靜了些，這會否是暴

風雨已過，還是暴風雨前夕的寂靜？不知，等到１２月３０日，市場資金應再緊絀時再看。



不過，就算平安過到年，只要這些貪得無厭的資本企業仍在，則ＬＴＣＭ、雷曼的危機，在

２０２０年是會不時湧現，妄貪不息，危機不息。《資深投資者 張嘉碩》

