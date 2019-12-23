【回顧展望－經濟寒冬】反修例重擊經濟陷衰退，政策滯後復甦需時

《經濟通通訊社記者張煒權２３日報道》本港今年面對內憂外患，除了環球經濟放緩、中美

貿易戰角力外，下半年因政府修訂《逃犯條例》引發了５０年來最嚴峻的風暴，持續的示威活動

令多個行業受衝擊、旅遊、飲食及零售業均受重創，令本港整體經濟步入寒冬。政府已預警本港

經濟進入技術性衰退，１５年來將首現赤字。經濟衰退警號敲起，多家金融機構均看淡本港經濟

前景，雖然政府已推出多輪紓困措施，但社會事件或未能在短時間內減退，加上財政政策滯後因

素，相信經濟復甦仍需時，市場料最快明年第三季才有望重回正軌。



＊香港政府１５年來首次錄得赤字，經濟步入衰退＊



根據政府公布的數字，香港今年上半年ＧＤＰ錄得０﹒５％輕微增長，但第三季則按年收縮

２﹒９％，是自２００９年以來第一次出現按年下跌，情況急速惡化，並且連續兩季出現負增長

，財政司司長陳茂波早前表示，香港經濟已經步入衰退。

不單是出現經濟衰退的訊號，財爺同時公布政府將在今個財政年度錄得赤字，是１５年來首

次，主要是受整體經濟環境轉差，令稅收及賣地收入減少，同時年內推出數輪紓困措施所影響。

不少數據同時顯示，香港現時正面對自２００３年沙士以來最嚴峻的局面。當中，１１月的日經

採購經理指數（ＰＭＩ）跌至３８﹒５，顯示私營經濟的景氣度下滑至２００３年４月以來最低

；１０月和１１月的平均ＰＭＩ讀數為３８﹒９，反映經濟正步入逾２１年調查歷史以來的最差

季度。



＊示威活動重創零售及旅遊業，政府及商界齊推紓困措施＊



自６月至今逾半年，本地社會事件引致的一連串示威活動未曾停止，不少過去的旺區則往往

成為示威活動的選址，本地的零售業、服務業及旅遊業等消費相關行業首當其衝受到重創。本港

的服務輸出在第三季急跌１３﹒８％，是自２００３年沙士以來最大的跌幅。

旅遊業方面，本港１１月份訪港旅客人次連續５個月下跌，只錄得約２６０萬，按年大跌

５６％，跌幅是自２００３年以來最差。零售業表現也差不多，１０月份零售業總銷貨價值估算

為３０１億元，按年下跌２４﹒３％，為歷來最大單月跌幅，而首１０個月合計估計下跌９％。

面對如此困境，不論是政府還是商界紛紛推出措施，與業界共度時艱。政府分別推出四輪紓

困措施，涉資逾２５０億元，包括推出稅務寬免、綜援雙糧、公屋免租及電費補貼等。針對中小

企措施方面，包括在「中小企融資擔保計劃」推出９成信貸擔保產品及「旅行社現金鼓勵計劃」

等。李嘉誠基金會則推出１０億元「應急錢」計劃，向零售業中小企提供每宗申請６萬元資助，

當中已有２﹒８萬家商戶受惠。



＊東亞估計失業率攀升，渣打料明年第三季才重回正軌＊



東亞銀行（０００２３）首席經濟師鄧世安接受《經濟通通訊社》訪問時表示，明年全球經

濟表現會較今年好，上半年在中美第一階段貿易協議簽訂後情況將會有所緩和，加上美國１１月

舉行總統大選，相信上半年外圍環境會較穩定。他指出，不同總統候選人對中國的態度將影響中

美貿易戰的發展，又預計明年英國脫歐將會告一段落，進一步減少環球經濟的不確定因素。

至於明年本港經濟預測方面，鄧世安指出，香港過去一兩年一直受中美貿易戰影響，令本港

出口出現負增長，再加上今年下半年本地社會事件的影響，令個人消費信心轉差，預計明年本港

經濟增長為０％。他指出，預計未來幾個月零售業的結業及失業數字會上升，將導致整體失業率

進一步轉差。

他認為，本港受明年上半年環球因素緩和影響，氣氛會有所好轉，但需要等待到下半年，受

低基數效應影響，經濟表現才會有所反彈。本港現正面對內憂外患，他認為，政府推出的紓困措

施未必可以扭轉整體經濟，即使短期內可以紓緩中小企的困境，但扭轉整體經濟就需要基於市場

及局勢的發展。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港今年受內憂外患影響，令個人消費、投資及

進出口貿易皆有所下滑，預計今明兩年的ＧＤＰ均為１﹒５％負增長，認為短期反彈乏力，需要

漫長時間作Ｕ型復甦，最快需要去到第三季才可重回正軌。他續指，本地社會事件未必在短時間

內減退，失業率近月開始向上，預計明年會明顯持續上升。



＊多間金融機構料本港經濟明年全面衰退＊



展望２０２０年，中美貿易戰雖然稍有緩和跡象，但環球經濟放緩亦已成定局，再加上本地

社會事件續發酵，因此多間金融機構看淡香港經濟前景，下調香港今、明兩年的ＧＤＰ預測，大

部分機構預計香港明年經濟會收縮，市場預測香港今年ＧＤＰ將介乎增長０﹒７％至收縮

２﹒２％，至於明年ＧＤＰ預測則介乎增長１﹒５％至收縮５﹒８％。當中看得最淡的ＩＮＧ銀

行表示，香港面對的問題不只限於技術性衰退，而是受到內外多項因素夾擊，假設香港的社會動

盪持續一整年，預計明年的ＧＤＰ將收縮５﹒８％。

美銀美林報告表示，受本地緊張局勢升級及外圍不明朗因素影響，今年第四季至明年香港經

濟增長將會嚴重惡化，因此將香港明年ＧＤＰ預測下調至收縮４％。另外，該行指出，雖然港府

早前推出財政政策，有助減輕部份痛楚，但考慮到財政政策的影響滯後因素，相信政府未必可以

快速令香港經濟轉向。

