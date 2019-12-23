  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2019 11:30

【回顧展望－經濟寒冬】零售前景不佳失業率升，消費降級不利經濟

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎２３日報道》反修例風波引發的社會示威活動由炎夏走到寒冬，
不單訪港遊客數字下滑，本港零售商舖更遭到破壞，令零售業雪上加霜。本港零售數據連跌九個
月，今年１０月份零售業按年大跌２４﹒３％，臨時估計為３０１億元，跌幅大於市場預期的
２２﹒６％，更為有紀錄以來最大跌幅，首１０個月零售銷售則跌９％。市場對未來零售前景不
感樂觀，若社會風波持續，預料未來半年失業率或攀升至近４％。

＊旅客減少及消費意欲大減，多家零售股發盈警＊

　　過往「十一黃金周」一向是本港零售業最興旺的日子，但今年此景不再。多間零售股早前更
發出盈警，當中包括周大福（０１９２９）、卓悅控股（００６５３）、Ａｅｏｎ母公司永旺
（００９８４）、周生生（００１１６）等受內地遊客喜愛的商店，而向來受內地旅客歡迎的莎
莎（００１７８）中期業績轉盈為虧，１０月１日至１１月１８日止營業額按年大跌
３１﹒６％，集團更計劃未來一年關閉３０間香港店舖，亦決定撤出新加坡市場，關閉合部２２
間零售店舖。
　　除了旅客減少及港人的消費意欲大減外，中資公司亦因反修例風波帶來衝擊，成為示威者針
對的目標。在近期社會運動中，優品３６０（０２３６０）至１０月中旬共５９間零售店舖受到
破壞，其主席林子峰被指與襲擊市民的「福建幫」有關，不過其截至９月底中期按年只跌６％，
似乎並未反映店舖受損的影響。

＊零售前景不樂觀，半年內失業率或升至近４％＊

　　此外，訪港旅客的數字亦下滑，零售業開始出現要求員工放無薪假的節流措施，亦有裁員潮
跟隨爆發，導致失業率節節上升。政府統計處指，失業率由今年８月至１０月的３﹒１％，上升
至９月至１１月的３﹒２％，上海商業銀行研究部主管林俊泓向《經濟通通訊社》預料，未來半
年的失業率有機會上升至近４％。
　　港府早前推出多輪資助中小企的措施，林俊泓認為，雖然措施對中小企有支持，但對企業的
幫始終未能長久，最多只能維持半年至一年，最終需要政治風波平息，才能為本港經濟帶來反彈

　　旅發局公布，今年１１月訪港旅客人次約２６０萬、按年下跌５６％，跌幅是自２００３年
沙士以來最差，當中內地旅客跌幅最明顯，１１月按年跌逾５成。對於旅客人數下跌，林俊泓表
示，內地旅客佔訪港旅客三分之一，若內地旅客的跌幅沒有收窄，對香港未來半年的零售前景不
感樂觀。

＊四輪紓困措施對企業幫助未能長久＊

　　本港的政治風波一日未能解決，零售業的危機亦一日未能解除。香港零售管理協會早前表示
，現時願意與租戶共渡時艱而減租的業主不多，即使租戶面對營運壓力，林俊泓認為願意減租的
業主只佔小部分，或者在租戶續租時才願意減租，相信對租戶的幫助不大。
　　零售協會表示，若社會風波持續，預料未來半年將有逾５６００名人士面臨失業。大新銀行
（０２３５６）經濟師溫嘉煒向本通訊社表示，按現時情況，不排除未來半年失業率攀升至
３﹒５％。他又認為，現時港府推出的措施可局部減輕中小企的壓力，但暫未見對消費市道有顯
著的幫助。

＊市民及企業信心恢復需時，消費降級無助經濟上行＊

　　持續愈半年的政治風波，令社會嚴重撕裂，雖然近期社會的激烈衝突似乎減少，但林俊泓認
為，即使政治風波完全平息，企業及市民對香港經濟的信心恢復仍需時，並非一時三刻能解決的
問題。
　　至於示威者提倡「黃色經濟圈」，冀能壯大同一政治立場的商戶，某些商戶更能因此開設分
店。溫嘉煒認為，只要商戶具有競爭力、能迎合市場需要，於經濟環境不確定性時所受的影響或
較少。不過，林俊泓認為，即使現在能帶動一些以民生為主的商戶及超級市場的生意額，但在這
種「消費降級」的消費情緒下，未能為整體經濟帶來正面影響，最終反會受連鎖效應衝擊。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言23/12/2019
長策會拆解：社會運動或致內地學生退潮 需求預算會否又估錯？
興證快訊23/12/2019
2019港股回顧
接通華為23/12/2019
【AI時代來臨】 全場景智慧生活場景 正式揭開序幕！
國際動態23/12/2019
德俄天然氣管道 成美歐新角力戰場
樓市「胡」言20/12/2019
長策會拆解：私樓供應目標再創新低 需求預算的統計手法過時嗎？
FOCUS20/12/2019
【FOCUS】習主席提澳門「四經驗」 弦外勉港融入「一國」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金