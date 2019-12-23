【回顧展望－經濟寒冬】零售前景不佳失業率升，消費降級不利經濟

《經濟通通訊社記者葉詩穎２３日報道》反修例風波引發的社會示威活動由炎夏走到寒冬，

不單訪港遊客數字下滑，本港零售商舖更遭到破壞，令零售業雪上加霜。本港零售數據連跌九個

月，今年１０月份零售業按年大跌２４﹒３％，臨時估計為３０１億元，跌幅大於市場預期的

２２﹒６％，更為有紀錄以來最大跌幅，首１０個月零售銷售則跌９％。市場對未來零售前景不

感樂觀，若社會風波持續，預料未來半年失業率或攀升至近４％。



＊旅客減少及消費意欲大減，多家零售股發盈警＊



過往「十一黃金周」一向是本港零售業最興旺的日子，但今年此景不再。多間零售股早前更

發出盈警，當中包括周大福（０１９２９）、卓悅控股（００６５３）、Ａｅｏｎ母公司永旺

（００９８４）、周生生（００１１６）等受內地遊客喜愛的商店，而向來受內地旅客歡迎的莎

莎（００１７８）中期業績轉盈為虧，１０月１日至１１月１８日止營業額按年大跌

３１﹒６％，集團更計劃未來一年關閉３０間香港店舖，亦決定撤出新加坡市場，關閉合部２２

間零售店舖。

除了旅客減少及港人的消費意欲大減外，中資公司亦因反修例風波帶來衝擊，成為示威者針

對的目標。在近期社會運動中，優品３６０（０２３６０）至１０月中旬共５９間零售店舖受到

破壞，其主席林子峰被指與襲擊市民的「福建幫」有關，不過其截至９月底中期按年只跌６％，

似乎並未反映店舖受損的影響。



＊零售前景不樂觀，半年內失業率或升至近４％＊



此外，訪港旅客的數字亦下滑，零售業開始出現要求員工放無薪假的節流措施，亦有裁員潮

跟隨爆發，導致失業率節節上升。政府統計處指，失業率由今年８月至１０月的３﹒１％，上升

至９月至１１月的３﹒２％，上海商業銀行研究部主管林俊泓向《經濟通通訊社》預料，未來半

年的失業率有機會上升至近４％。

港府早前推出多輪資助中小企的措施，林俊泓認為，雖然措施對中小企有支持，但對企業的

幫始終未能長久，最多只能維持半年至一年，最終需要政治風波平息，才能為本港經濟帶來反彈

。

旅發局公布，今年１１月訪港旅客人次約２６０萬、按年下跌５６％，跌幅是自２００３年

沙士以來最差，當中內地旅客跌幅最明顯，１１月按年跌逾５成。對於旅客人數下跌，林俊泓表

示，內地旅客佔訪港旅客三分之一，若內地旅客的跌幅沒有收窄，對香港未來半年的零售前景不

感樂觀。



＊四輪紓困措施對企業幫助未能長久＊



本港的政治風波一日未能解決，零售業的危機亦一日未能解除。香港零售管理協會早前表示

，現時願意與租戶共渡時艱而減租的業主不多，即使租戶面對營運壓力，林俊泓認為願意減租的

業主只佔小部分，或者在租戶續租時才願意減租，相信對租戶的幫助不大。

零售協會表示，若社會風波持續，預料未來半年將有逾５６００名人士面臨失業。大新銀行

（０２３５６）經濟師溫嘉煒向本通訊社表示，按現時情況，不排除未來半年失業率攀升至

３﹒５％。他又認為，現時港府推出的措施可局部減輕中小企的壓力，但暫未見對消費市道有顯

著的幫助。



＊市民及企業信心恢復需時，消費降級無助經濟上行＊



持續愈半年的政治風波，令社會嚴重撕裂，雖然近期社會的激烈衝突似乎減少，但林俊泓認

為，即使政治風波完全平息，企業及市民對香港經濟的信心恢復仍需時，並非一時三刻能解決的

問題。

至於示威者提倡「黃色經濟圈」，冀能壯大同一政治立場的商戶，某些商戶更能因此開設分

店。溫嘉煒認為，只要商戶具有競爭力、能迎合市場需要，於經濟環境不確定性時所受的影響或

較少。不過，林俊泓認為，即使現在能帶動一些以民生為主的商戶及超級市場的生意額，但在這

種「消費降級」的消費情緒下，未能為整體經濟帶來正面影響，最終反會受連鎖效應衝擊。

