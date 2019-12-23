【回顧展望－經濟寒冬】貿戰持續香港出口續跌，明年情況或有改善

《經濟通通訊社記者吳仲賢２３日報道》全球經濟增長持續放緩，中美貿易戰自去年起不斷

升溫，經過雙方多輪互加關稅後，終於在本月１５日達成中美貿易談判的第一階段協議，看似稍

有緩和的跡象，但雙方貿易關係持續緊張，暗湧不斷，全球需求轉弱，香港的出口表現難免受到

影響。政府數據顯示，自去年１１月以來，香港出口已轉為負增長，跌勢持續，而在今年首１０

個月香港出口較去年同期下跌５﹒１％，香港貿發局料今年整體出口貨值按年跌４％，預期明年

整體出口貨值跌幅稍緩加，按年跌２％。

今年香港貨物出口持續走軟，政府數據顯示，第一季香港整體貨物出口按年實質下跌

４﹒２％，而在第二季的跌幅進一步擴大至６﹒１％，但低處未算低，第三季跌勢更加劇至

７﹒２％，是自２００９年第三季以來最大的單季跌幅。



＊今年首十個月亞洲區出口同錄跌幅＊



香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，隨著全球需求放緩，亞洲市場亦同樣不能

倖免，與區內其他經濟體相比，香港的跌幅不算特別嚴重，例如今年首１０個月新加坡出口下跌

６﹒１％，而日本和韓國的出口亦分別減少５﹒２％和１０﹒７％。

她指，在出口市場方面，香港對美國的出口跌幅最大，達１３﹒２％，而對歐盟和中國內地

的出口則分別下降４％和６％。對供應鏈與中美貿易有緊密聯繫的市場出口同樣下跌，其中對日

本和越南的出口分別減少４﹒５％和３﹒８％。



＊離岸貿易指數及出口指數均創新低＊



今年第四季的香港貿發局出口指數為１８﹒８，創下了史上最低紀錄，較今年第三季的

２７﹒４下跌了８﹒６點，亦較上一個最低紀錄金融海嘯時的２２﹒３低３﹒５點，離岸貿易指

數為２１﹒７，較上一季下跌１１﹒８點，創下歷來新低。

她解釋，離岸貿易即是並非經香港付運但由香港出口商處理的貿易，而指數繼續在收縮領域

內下跌，反映離岸貿易在未來數月很大可能將繼續處於極度疲弱的狀態。



＊買家減少訂貨，港商看法稍轉樂觀＊



中美貿易摩擦持續，於今年第四季７０﹒８％港商在貿發局的調查中表示，最常遇到的問題

是遭到買家削減訂貨量。其他影響方面，約５８﹒１％港商表示買家現在會更用力壓價，比例較

上一季增加１４％。另有約１９﹒７％說訂單被取消，亦有１９％表示須承擔部分的額外關稅成

本，１０﹒２％表示被要求延期付運。

她表示，雖然多了港商表示中美貿易爭端影響了他們的業務，但對於未來數月出口表現可能

承受的影響，他們的看法較之前稍為樂觀。約５８﹒５％港商仍擔心貿易爭端會帶來負面影響，

較上一季的６１％減少，而相信最壞影響已經過去的受訪者比例則增至４０﹒５％。另外，她表

示，６５％港商料明年整體銷售額會按年下降。



＊關家明：社會事件對香港的物流影響較少＊



自今年６月起反修例風波所引發的一連串示威活動延續至今，香港貿發局研究總監關家明接

受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次社會事件對香港物流方面的影響較少，因現時香港在貨物

運輸方面於海運的佔比較大，香港空運的貨運量較海運少，雖然空運的貨值遠高於海運，早前香

港機場亦曾受到影響，但影響客運多於貨運，故影響不大。

但關氏指出，是次社會事件影響香港在貿易方面的展覽會及影響客戶信心等，並指上述影響

不會立刻出現，因現時所影響的部分只是貿易環節中較前期的部分，料相關影響將滯後出現，他

亦指，本地因素雖然有影響，但不是港商最關注的憂慮，全球需求放緩及中美緊張關係為港商首

要憂慮。

日前中美貿易談判達成第一階段協議，美方表示，中方同意購買更多農產品，把購買總額提

升至每年５００億美元，有人認為香港或能從中得益，關氏指，現時中美農產品的貿易上香港的

參與程度並不高，因香港的港口設備主要是用於運載較大型的貨物，如製造業機械部件等，而農

產品等貨物則較難處理，但若處理相關的貿易業務環節，如租船及中介等服務，香港或能參與其

中。

對於未來中國經濟增長主要著重以內需為主，關氏表示，以上情況對香港貿易肯定會有影響

，他解釋內需並不是指自給自足，而是以內部需求帶動，該需求可以來自內部生產或來自世界其

地地方，認為將帶動整個生產鏈的貿易要素，寄語香港需與時並進，爭取中國潛力龐大的市場。

對於香港於全球貿易港口的排名，關氏指，現時有關方面的數據低估了香港的貿易地位，他

以上述的離岸貿易數據為例，世界各地對離岸貿易的定義均有不同的理解，因為該出口商所處理

的貿易並不會記錄在香港的海關數據中，而這種做法在世界各地是不常見的，因香港有大量的工

廠位於深圳東莞一帶，而香港對當中既生產過程及其他流程的參與度也高，若以現時香港所處理

的貿易量和離岸貿易的數據雙加，估計錄約１﹒７萬元億貿易量，若以上述的數字計算，相信香

港在全球貿易港口的排名會上升不少。



＊明年中國出口貨物到美國平均關稅１６％＊



渣打大中華局區高級經濟師劉健恆接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期於中美貿易談判

第一輪協議簽署後，而中美貿易談判沒有惡化的情況下，中國出口貨物往美國所面對的平均關稅

，將會由現時的１８％降至１６％，預料明年大部分時間關稅亦會偏高。

劉氏續指，隨著中美貿易談判第一輪協議簽署後，預期中美貿易氣氛改善，前景的不明朗程

度有所下降，企業信心或回復部分信心，加強在中國製造業方面的投資，香港或從此受惠於中國

的內部需求，並指出若本月的香港出口數據仍然錄得負數，因基數較低的關係，預期按年跌幅會

有所收窄。

