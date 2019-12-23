【回顧展望】系列明日將剖析本港息口走向及樓市前景，萬勿錯過！

《經濟通通訊社２３日專訊》在多個負面因素困擾下，環球經濟下行，美國聯儲局逾十年來

首次減息。香港亦不能倖免，加上本地社會運動持續，本港銀行最終亦相繼宣布跟減，為１１年

來首次。不過，息口下調，政府又祭出多項房屋及樓市措施，都無助挽救樓價在下半年「跌跌不

休」的情況。另邊廂，今年賣地市場經歷商業地多次流標後突然峰迴路轉，新地以天價奪得史上

最貴地，帶挈本港今年賣地收入再創歷史紀錄。踏入新一年，息口樓價何去何從？明日將為你詳

細剖析！

