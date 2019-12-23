《日入而息》政府推綠色生活本地遊，日出康城項目收３３份意向

《今天重點》﹡政府推出綠色生活本地遊計劃，每位接待資助１００元；邱騰華冀綠色生活

本地遊填補訪港旅客人數下跌空間；按證公司表示推出九成信貸擔保首星期

接獲３０多宗申請

﹡港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１２期項目共收３３份意向書；中原

表示日出康城１２期收意向數目合理，料估值４８億

﹡投資基金公會表示首十個月基金總銷售微跌１％，債券基金升逾１倍；理財

通仍處初步階段，局部開通仍言之尚早

﹡林鄭月娥稱本港５名青年公務員獲中央推薦到聯合國工作



《即日市況》﹡港股未能企穩兩萬八，全日漲３５點收２７９０６，成交近６５６億



《深滬股市》﹡地產科技股急挫累滬指收跌１﹒４％，個半月最大跌幅



《美元匯價》﹡美匯短線若未突破整固區間，後市恐反復向下；歐元最新報１﹒０１８５

╱８９，日圓最新報１０９﹒３９╱４０



《公司業績》﹡濟豐包裝（０１８２０）擬派發０﹒１５元特別股息

﹡首都創投（０２３２４）年度虧損收窄至１﹒８４億元，不派末期息



《公司資訊》﹡聯交所表示本周五取消煜新控股（０１０４８）上市地位

﹡港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１２期項目共收３３份意向書

﹡上海實業控股（００３６３）與南洋企業及國際標續租屯門及夏愨物業

﹡中海油（００８８３）圭亞那油田提前投產，料數月後將達產量高峰

﹡中國汽車新零售（００５２６）與京東汽車簽戰略合作協議

﹡中國信息科技（０８１７８）因買方違約，終止出售欣聯投資

﹡中國趨勢（０８１７１）售ＬＥＤ低碳商務應用公司股權涉２２８０萬

﹡中移動國際英國數據中心１２月初啟用

﹡正乾金融（０１１５２）聯交所暫停公司股份買賣擬提呈覆核

﹡恆地（０００１２）以１１﹒４５億統一大角咀舊樓業權

﹡東方匯財證券（０８００１）遭聯交所開展取消公司上市地位

﹡恆隆地產（００１０１）獲華僑銀行批發１０億綠色貸款，將用於內地項目

融資

﹡盛龍錦秀（０８４８１）擬斥資約６０６０萬元人民幣建新廠房

﹡萬咖壹聯（０１７６２）控股股東增持１０６０萬股，涉近２０００萬

﹡維珍妮（０２１９９）獲主席兼首席執行官增持１００萬股

﹡澳能建設（０１１８３）獲授兩項新建築與裝修工程項目合約

﹡保寶龍科技（０１８６１）附屬買遊艇，涉３８００萬元

﹡大商所與郵儲行（０１６５８）在期貨保證金存管等方面達成戰略合作

﹡匯豐中環總行部分員工提早下班，因應公眾活動舉行

﹡精熙國際（０２７８８）附屬公司工廠噴漆工序違法，遭生態環境局限制生

產３個月



《國企紅籌》﹡金風（０２２０８）副總裁擬減持約１８萬股Ａ股，稱個人資金需求

﹡李紅軍辭任中國航天國際（０００３１）執行董事及總裁

﹡遠東宏信（０３３６０）售兩基礎資產，共涉２２﹒７億元人民幣

﹡深高速（００５４８）終止發行Ａ股可轉債



《神州民企》﹡中科光電（０８１１１）發股悉數增持太陽能產品公司

﹡波司登（０３９９８）決議在公開市場進行回購，涉股本最多１０％

﹡澳優（０７１７）三股東折讓８％售股涉３﹒１５億元

﹡騰訊（００７００）計劃明年在歐洲投資逾百億美元；海南騰訊開啟新文創

戰略合作，成立電競及影業公司

﹡明華科技（０８３０１）聯交所通知暫停公司股份買賣

﹡綠城中國（０３９００）附屬天津商業地由中交中標，涉近７億元人民幣

﹡中國燃氣（００３８４）執行董事增持集團５０萬股股份

﹡宏華（００１９６）附屬公司開拓全套電動壓裂服務



《中國要聞》﹡中央農村工作會議召開，加大農村基建力度

﹡支持民企改革意見出爐，完善直接融資制度

﹡Ａ股衍生品市場四年來首擴容，首個股指期權今上市

﹡上金所延長銀行間黃金詢價市場交易時間

﹡方星海稱推出股指期權助力上海國際金融中心建設

﹡馬雲稱今年做企業不容易，一天內接到五個借錢電話

﹡滬市股票質押風險緩釋

﹡京滬高鐵等３股獲ＩＰＯ批文，未披露籌資額

﹡深圳未考慮制定專門人才購房及調整港澳居民購房政策

﹡中國時隔１８年有條件解除日本牛肉進口禁令

﹡住建部表示不將房地產作為短期刺激經濟手段

﹡工信部表示料今年全國規模以上工業增加值增約５﹒６％

﹡外媒稱若奧斯爾不再上陣，央視會復播阿仙奴賽事

﹡長沙地鐵工程區附近發生路陷幸無傷亡，半年內第五宗

﹡俄羅斯外長表示不會為取悅美國而惡化與中國關係

﹡美團外賣員持刀殺人致死，美團表示因取貨問題發生口角

﹡習近平會見文在寅，籲加快雙邊自貿協定第二階段談判

﹡陳雨露稱低利率或觸資產泡沫風險，珍惜正常幣策空間

﹡銀保監支持澳門銀行在內地設立機構開展業務

﹡中國１１月份煉焦煤進口量同比增加１６％

﹡周小川稱國有資本劃歸社保基金是為養老金預籌做準備

﹡監管加大中小銀行支持，首批農商行永續債呼之欲出

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億；人行調查指末季企業家宏

觀經濟熱度指數環同比均降

﹡前海咨委會表示深圳將積極推動前海「雙擴區」

﹡廣東出台港澳台居民養老保險新政，明確繳費補繳等問題

﹡美國國防部冀電信設備製造商合作，打破華為領導地位

﹡中國明年１月起調整凍豬肉等部分商品進口關稅

﹡受惠中美貿戰，歐盟本年度對中國小麥出口增至百萬噸

﹡美國總統特朗普稱中美正安排正式簽署貿易協議

﹡經濟學家表示扣除通脹人民幣未來勢將繼續升值

﹡外交部回應中國船員遭綁架：將密切關注全力解救人員

﹡華為雲據報周四舉行發布會，或發布智能工作平台

﹡調查指末季城鎮儲戶投資意願降，五成看房價基本不變

﹡復星文旅（０１９９２）在阿爾卑斯山新開旗艦度假村，料冬季將接待逾萬

名客戶

﹡友邦香港送出逾百萬元嘉年華套票予六家社福機構

﹡外交部敦促美不得實施國防授權法案涉華消極條款

﹡財政部表示首十一月國有企業利潤總額同比增５﹒３％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１２０２２﹒２３點

﹡高雄５０萬人參加罷韓遊行，較挺韓遊行多出１５萬人



《其他消息》﹡林鄭月娥稱本港５名青年公務員獲中央推薦到聯合國工作

﹡屋宇署１０月批出１７份建築圖則

﹡港錶行劫犯在台灣落網，台檢方偵辦，惟港拒司法互助

﹡邱騰華冀綠色生活本地遊填補訪港旅客人數下跌空間

﹡按證公司表示推出九成信貸擔保首星期接獲３０多宗申請

﹡政府推出綠色生活本地遊計劃，每位接待資助１００元；去年香港研發總開

支按年升１０％

﹡陳茂波稱九成信貸擔保啟動，過去一周已收數十宗申請

﹡證監會表示南向通實名制擬於明年１月１３日實施；證監會對安德思資產管

理作出譴責及罰款２５０萬元

﹡投資基金公會表示首十個月基金總銷售微跌１％，債券基金升逾１倍；理財

通仍處初步階段，局部開通仍言之尚早

﹡政府委任阮蘇少湄及陳振英為薪常會委員，謝偉銓為紀常會委員

﹡警方表示平安夜尖沙咀遊行為非法集會，若有暴力即執法；台匪劫案司法互

助需法律基礎，否則不能移交

﹡金管局表示近九成銀行已經或計劃採用人工智能經營業務

﹡投資基金公會料明年首季股票基金銷售或反彈

﹡仲量聯行表示中環寫字樓市場上月空置率升至逾四年高位

﹡深股通額度全日用１７﹒２億元；滬股通額度全日用近１５億元，陸股通明

關閉，周五重啟

﹡美國海軍禁止政府移動設備安裝ＴｉｋＴｏｋ

﹡中原表示日出康城１２期收意向數目合理，料估值４８億

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