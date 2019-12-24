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24/12/2019 07:46

《日出而作》中國下調對美商品關稅，美股續破頂，英鎊失守１﹒３

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８５５１．５３　升　　９６．４４點╱０．３４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２２４．０１　升　　　２．７９點╱０．０９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８９４５．６５　升　　２０．６９點╱０．２３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６２３．５９　升　　４１．１１點╱０．５４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３００．９８　跌　　１７．９２點╱０．１３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０２９．３７　升　　　７．８４點╱０．１３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．３８，歐元兌美元１．１０９３

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