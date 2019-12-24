《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８５５１．５３ 升 ９６．４４點╱０．３４％
標普５００ ３２２４．０１ 升 ２．７９點╱０．０９％
納斯達克 ８９４５．６５ 升 ２０．６９點╱０．２３％
倫敦富時１００ ７６２３．５９ 升 ４１．１１點╱０．５４％
法蘭克福ＤＡＸ １３３００．９８ 跌 １７．９２點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９．３７ 升 ７．８４點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．３８，歐元兌美元１．１０９３
24/12/2019 07:46
《日出而作》中國下調對美商品關稅，美股續破頂，英鎊失守１﹒３
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８５５１．５３ 升 ９６．４４點╱０．３４％
標普５００ ３２２４．０１ 升 ２．７９點╱０．０９％
納斯達克 ８９４５．６５ 升 ２０．６９點╱０．２３％
倫敦富時１００ ７６２３．５９ 升 ４１．１１點╱０．５４％
法蘭克福ＤＡＸ １３３００．９８ 跌 １７．９２點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９．３７ 升 ７．８４點╱０．１３％
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