《油金掠影》油組擬放寬產量限制油價窄幅上升，美數據差金價上揚

《經濟通通訊社２４日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和以俄羅斯為首的其他主要產油

國本月同意，可能在２０２０年第一季度加大減產力度，抵消投資者對中美很快簽署貿易協議帶

來的支撐。再加上市場預期美國、巴西、挪威和圭亞那等國的石油產量增加，明年全球油量供應

將比早前預計的高，油價保持輕微升幅，布蘭特期油收漲０﹒２５美元或０﹒４％，收報每桶

６６﹒３９美元。美國原油收漲０﹒０８美元或０﹒１％，報每桶６０﹒５２美元。油市在聖誕

假期前交投清淡。

另一方面，１０月美國核心資本貨物出貨量下降了０﹒７％，１１月則有０﹒３％跌幅。經

濟學家認為，核心資本貨物出貨量疲軟對第四季的ＧＤＰ成長預估構成下行風險；至於第三季經

濟則成長２﹒１％。此外，美國１１月耐用品訂單按年跌２％，遠遜於市場預期的上升

１﹒５％，主要是受運輸設備訂單下跌５﹒９％拖累。

現貨金上漲０﹒５％，報每盎司１４８４﹒９７美元，盤中曾觸及１２月１２日以來最高每

盎司１４８５﹒７１美元。期金亦收漲０﹒５％，報每盎司１４８８﹒７０美元。

貴金屬方面，鈀金揚１﹒２％，報每盎司１８７７﹒６０美元，但仍遠離上周觸及的紀錄高

位１９９８﹒４３美元。鉑金則攀升２﹒９％，報每盎司９３５﹒０２美元，白銀漲１﹒３％，

報每盎司１７﹒４１美元。

有分析指，投資者關注的是較長期的政治風險，但大多數經濟體仍存在潛在的經濟風險。這

些風險不會很快消失。另外，美中兩國仍未簽署所謂的第一階段貿易協議，以及中東的緊張局勢

正在提升黃金的避險吸引力。（ｎｓ）

