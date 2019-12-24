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即市新聞

24/12/2019 07:55

《油金掠影》油組擬放寬產量限制油價窄幅上升，美數據差金價上揚

　　《經濟通通訊社２４日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和以俄羅斯為首的其他主要產油
國本月同意，可能在２０２０年第一季度加大減產力度，抵消投資者對中美很快簽署貿易協議帶
來的支撐。再加上市場預期美國、巴西、挪威和圭亞那等國的石油產量增加，明年全球油量供應
將比早前預計的高，油價保持輕微升幅，布蘭特期油收漲０﹒２５美元或０﹒４％，收報每桶
６６﹒３９美元。美國原油收漲０﹒０８美元或０﹒１％，報每桶６０﹒５２美元。油市在聖誕
假期前交投清淡。
　　另一方面，１０月美國核心資本貨物出貨量下降了０﹒７％，１１月則有０﹒３％跌幅。經
濟學家認為，核心資本貨物出貨量疲軟對第四季的ＧＤＰ成長預估構成下行風險；至於第三季經
濟則成長２﹒１％。此外，美國１１月耐用品訂單按年跌２％，遠遜於市場預期的上升
１﹒５％，主要是受運輸設備訂單下跌５﹒９％拖累。
　　現貨金上漲０﹒５％，報每盎司１４８４﹒９７美元，盤中曾觸及１２月１２日以來最高每
盎司１４８５﹒７１美元。期金亦收漲０﹒５％，報每盎司１４８８﹒７０美元。
　　貴金屬方面，鈀金揚１﹒２％，報每盎司１８７７﹒６０美元，但仍遠離上周觸及的紀錄高
位１９９８﹒４３美元。鉑金則攀升２﹒９％，報每盎司９３５﹒０２美元，白銀漲１﹒３％，
報每盎司１７﹒４１美元。
　　有分析指，投資者關注的是較長期的政治風險，但大多數經濟體仍存在潛在的經濟風險。這
些風險不會很快消失。另外，美中兩國仍未簽署所謂的第一階段貿易協議，以及中東的緊張局勢
正在提升黃金的避險吸引力。（ｎｓ）

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