《盤前攻略》假期前夕料港股繼續靠穩，今早或高開不足百點

《經濟通通訊社２４日專訊》聖誕節前美股走勢強勁，受中國下調逾八百項進口商品關稅影

響，市場解讀為局勢緩和跡象，三大指數隔晚（２３日）收市再創新高。個股方面，波音升

２﹒９１％，為表現最好之道指成分股，有消息指公司ＣＥＯ因７３７ＭＡＸ事件而辭職，推動

股價造好；市場憧憬蘋果明年推出５Ｇ版ｉＰｈｏｎｅ，推動股價升１﹒６３％，盤中創下歷史

新高。最終道指收報２８５５１點，升９６點或０﹒３４％。納指收報８９４５點，升２０點或

０﹒２３％。標指收報３２２４點，升２點或０﹒０９％。



＊夜期輕微攀升，ＡＤＲ輕微回吐＊



港股夜期收報２７８８２點，升２６點，低水２４點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１０點，報２７８９６點。預託證券輕微回吐，騰訊跌０﹒１１％，

折合港元報３７７﹒３８元。匯控跌０﹒２５％，折合港元報６０﹒４元。中移動升

１﹒２５％，折合港元報６４﹒５元。友邦升０﹒４４％，折合港元報７９﹒５５元。長和跌０

﹒５５％，折合港元報７４﹒１４元。中行跌０﹒６６％，折合港元報３﹒３１元。國壽跌０﹒

７１％，折合港元報２１﹒２元。中海油升０﹒５６％，折合港元報１２﹒７３元。中石化升０

﹒１１％，折合港元報４﹒６３元。聯通跌０﹒０８％，折合港元報７﹒１６元。



＊美股再破頂，但港股續靠穩過節＊



美股隔晚表現雖然造好，雖然亞洲股市今早表現或有所跟隨，但港股似乎未有隨美股造好，

有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２７８７８點，升８點或０﹒０３％。考慮到多個基

金經理已提早過聖誕，港股今日亦只剩下半日市，預料港股今日進入「垃圾時間」階段，今早或

高開不足百點，而上落波幅亦約在百點之內，穩守２７８００點關口過聖誕。（ｕｌ）

