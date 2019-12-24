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即市新聞

24/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　高雅光學（００９０７）最新公布，建議２股供１股方式集資約２８３０萬元還債及營運，
每股供股價０﹒１４元。除淨日期２０２０年１月１４日，供股權買賣日期為１月２９日至
２月５日，２月１９日供股股份開始買賣。高雅光學今日無升跌報０﹒１７９元。
　　泰昇集團（００６８７）派特別息５０仙，本周五（２７日）除淨，明年１月２３日派送。
該股今日早市跌２﹒５％，報１﹒５６元。泰昇集團今日跌１﹒９１％報１﹒５４元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中置投資（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
旭光高新（０００６７）　合併後一供一，２１╱１　　　２３╱１－　　　　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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