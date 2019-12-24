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即市新聞

24/12/2019 12:25

《盤後部署》內地降關稅緩解貿易緊張氣氛，港股可挑戰２８２００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國元旦起，下調部分進口商品的關稅，進一步緩解中美貿易
戰的緊張氣氛，隔晚美股再創紀錄高位，惟港股今早低開４點，報２７９０１點。因假前半日市
交投淡淨，恆指最低見２７７９２點，跌１１３點。臨近尾市，恆指稍微喘穩，收報
２７８６４，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交３０１﹒４４億元。國企指數報
１１０４２，跌１０點或跌０﹒０９％。
　　Ａ股方面，受中美貿戰緩和影響，兩市半日收市齊漲。上證綜合指數午收２９７０點，升
７點或升０﹒２５％。深證成分指數報１０１２４點，升６８點或升０﹒６８％。兩市半日合計
成交４４９５﹒６７億元人民幣。

＊中央進一步研究降準，摩根大通料降兩次＊

　　國務院李克強周一表示，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措
施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。摩根大通分析師
表示，今年受豬肉價格的影響，中國ＣＰＩ持續上揚，相信人行明年會在相當長的時間內維持政
策利率水平不變。貨幣政策方面，料通過降準等方式維持中性偏鬆的環境，預計明年有２次降準
，分別在一季度和三季度。此外，亦指央行還會有進一步降息的必要，但預計降息節奏會非常緩
慢，但重啟降息的時間需要看ＣＰＩ何時從高位回落。

＊恆指１０天線破２５０天線「黃金交叉」＊

　　內地昨日宣布，自明年１月１日起降低總值逾３萬億元進口商品的關稅稅率，以降低物價及
刺激內需。中國此舉令中美貿易戰的緊張氣氛進一步緩和。有分析指，中方採取主動開放措施示
好，向美國及其他國家表明將會堅持開放路線。而此前，美國總統特朗普亦表示，將會安排中美
首階段協議簽署。貿易氣氛造好，推動港股上日觸及兩萬八，相信到明年年初恆指升勢能夠延續
。另外，從圖表上看，上日恆指１０天線升破２５０天線，形成一個「黃金交叉」，且近日成交
能配合升幅，料恆指短期有望試上２８２００點。（ｆｚ）

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