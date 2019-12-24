《台股攻略－馮偉明》尾市成分股沽壓湧現，台股再失守萬二關卡

《台股攻略》台股早盤微升開市後，指數轉勢下跌，午市後失守「萬二」關卡，最後以

１１９７６﹒３８點收市，下跌４５﹒８５點，成交量縮至新台幣１０３２﹒２７億元。

台積電拉回震盪整理，終場收在最低點新台幣３３２元，跌０﹒６％；大立光股價反彈，惟

尾盤賣壓湧現，終場平盤作收；鴻海收跌新台幣９０﹒９元，跌０﹒６６％。被動元件族群躍升

成大市焦點，華新科帶動走強，臨近收市一度觸及漲停價新台幣２０９﹒５元，禾伸堂升５％，

信昌電、大毅、國巨、蜜望實升逾５％，奇力新、立隆電等升逾２％。

新台幣升值帶動資產概念股同步走揚，中石化升逾４％，達新、南港、國產等升逾１％，藍

天、唐榮等亦表現不俗。其他成份股方面，群聯升逾３％，穩懋、欣興、力成、南亞科、中美晶

、環球晶、臻鼎－ＫＹ等均收紅；智邦跌逾４％，旭隼、友達、世界、華邦電、遠東新等亦跌逾

１％。

外資將進入聖誕新年假期，追價意願轉弱，將由內資扮演撐盤重任。此外，臨近年底持股氣

氛轉濃，指數能否回到「萬二」大關之上，值得留意。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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