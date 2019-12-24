【外地經濟】美國上月新建住宅銷量按年升逾１％遜預期　

《經濟通通訊社２４日專訊》美國１１月份新建住宅折合年率銷量上升１﹒３％至７１﹒９

萬套，略差過市場預估的７３﹒２萬套。新建住宅價格中值較按年上升７﹒２％至約

３３﹒０８萬美元，其中２１﹒０％的新建住宅售價超過５０萬美元。

統計局同時公佈，１１月份房屋庫存可供銷售５﹒４個月，１０月份為５﹒５個月，而前三

個月的新建住宅銷量數據被下修２﹒９萬套。（ｙｋ）

