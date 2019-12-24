【國際要聞】印尼一架巴士墮峽谷，至少２４人死

《經濟通通訊社２４日專訊》印尼南蘇門答臘省一架巴士跌入峽谷，造成至少２４人死亡，
１３人受傷。
報道指，事發當地午夜前，一架載有數十人的巴士在撞到石壆之後，墮入附近１５０米深的
峽谷。當時部分人被困車內，而由於事故地點位置偏僻且陡峭，令拯救難度增加。
該輛巴士據報只可載２７人，但有被救出的生還者向警方供稱，出事時巴士上大約有５０名
乘客。（ｙｋ）
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