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即市新聞

24/12/2019 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》不持牛熊證或衍生權證過市

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
能源業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為阿里巴巴
（０９９８８）、騰訊（００７００）與中移動（００９４１），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選東
亞銀行（０００２３）、華晨中國（０１１１４）與香港電訊（０６８２３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與資訊科技業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿里巴巴、中移動與中國神華
（０１０８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選東亞銀行、中國平安（０２３１８）與郵儲銀行
（０１６５８）。
　　今日（２４日）港股只得半手市，估計平安夜的大市會於平靜中度過。須留意的，為好淡大
戶於早市中段後的部署，大家可嘗試依此推測他們對聖誕節假期後大市走向的預期。然而，本欄
並不建議大家持有牛熊證或衍生權證過市圖利。還是開心度假，假後才伺機入市吧。請各位讀者
朋友聖誕節溫馨愉快！《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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