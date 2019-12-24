《異動股》阿里巴巴（９９８８）升１％破頂，暫四連揚累漲約４％

《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價上升１﹒０６％，報２１０﹒６

元，盤中高見２１０﹒８元，創今年１１月底上市以來新高，較招股價１７６元高１９﹒８％；

成交約６５７萬股，涉資１３﹒７９億元，主動買盤６８％。

若投資者由ＩＰＯ持貨至今，以現價計，不計手續費，每手１００股賺３４６０元。

現時，恆生指數報２７８５５，下跌５１點或下跌０﹒１８％，主板成交２７１﹒７７億元

。國企指數報１１０３８，下跌１３點或下跌０﹒１３％。

上證綜指半日收報２９７０，上升７點或上升０﹒２５％，成交８８７﹒９６億人幣。

深成指半日收報１０１２４，上升６８點或上升０﹒６８％，成交１５２５﹒４８億人幣。



表列阿里系表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康 （００２４１） ９﹒２８０元 上升１﹒０９％

雲鋒金融 （００３７６） ３﹒６８０元 下跌１﹒０８％

華誼騰訊娛樂（００４１９） ０﹒１１３元 上升１﹒８０％

阿里影業 （０１０６０） １﹒３６０元 下跌０﹒７３％

眾安在線 （０６０６０） ２８﹒５００元 上升０﹒３５％

亞博科技控股（０８２７９） ０﹒３５０元 下跌２﹒７８％

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