  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2019 11:43

《異動股》阿里巴巴（９９８８）升１％破頂，暫四連揚累漲約４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價上升１﹒０６％，報２１０﹒６
元，盤中高見２１０﹒８元，創今年１１月底上市以來新高，較招股價１７６元高１９﹒８％；
成交約６５７萬股，涉資１３﹒７９億元，主動買盤６８％。
　　若投資者由ＩＰＯ持貨至今，以現價計，不計手續費，每手１００股賺３４６０元。
　　現時，恆生指數報２７８５５，下跌５１點或下跌０﹒１８％，主板成交２７１﹒７７億元
。國企指數報１１０３８，下跌１３點或下跌０﹒１３％。
　　上證綜指半日收報２９７０，上升７點或上升０﹒２５％，成交８８７﹒９６億人幣。
　　深成指半日收報１０１２４，上升６８點或上升０﹒６８％，成交１５２５﹒４８億人幣。

　　表列阿里系表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康　　（００２４１）　　　９﹒２８０元　　　上升１﹒０９％
　　雲鋒金融　　（００３７６）　　　３﹒６８０元　　　下跌１﹒０８％
　　華誼騰訊娛樂（００４１９）　　　０﹒１１３元　　　上升１﹒８０％
　　阿里影業　　（０１０６０）　　　１﹒３６０元　　　下跌０﹒７３％
　　眾安在線　　（０６０６０）　　２８﹒５００元　　　上升０﹒３５％
　　亞博科技控股（０８２７９）　　　０﹒３５０元　　　下跌２﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS24/12/2019
【FOCUS】內地降2.7萬億進口貨關稅 中產或成穩增長奇兵
生財有道24/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：瑞聲增長潛力勝舜宇
中國故事24/12/2019
【駐滬特寫】上海寫字樓空置率達十年最高 分析料明後年仍陷寒潮
生財有道23/12/2019
【紓困措施】政府推出綠色生活本地遊計劃 每位接待資助100元
FOCUS23/12/2019
【FOCUS】馬雲自爆「收很多借錢電話」 債務「黑天鵝」堪憂
生財有道23/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：中移動68元阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金