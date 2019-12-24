《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市第二中級法院消息，嘉興璟字悌為
股權投資基金合夥企業申請執行珺娛（湖州）文化發展中心、王思聰仲裁糾紛一案，已在該院和
解解決。該案經雙方當事人積極協商，已於２０１９年１２月２日達成執行和解協議，被執行人
珺娛（湖州）文化發展中心、涉案１﹒５億元人民幣，王思聰已履行和解協議約定的第一筆款項
５０００萬人幣。
該院未對王思聰採取限制出境措施及納入失信被執行人名單措施。
24/12/2019 11:20
【駐京專電】王思聰被執行案和解，涉案１﹒５億已履行５０００萬
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市第二中級法院消息，嘉興璟字悌為
股權投資基金合夥企業申請執行珺娛（湖州）文化發展中心、王思聰仲裁糾紛一案，已在該院和
解解決。該案經雙方當事人積極協商，已於２０１９年１２月２日達成執行和解協議，被執行人
珺娛（湖州）文化發展中心、涉案１﹒５億元人民幣，王思聰已履行和解協議約定的第一筆款項
５０００萬人幣。
該院未對王思聰採取限制出境措施及納入失信被執行人名單措施。
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