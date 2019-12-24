【駐京專電】王思聰被執行案和解，涉案１﹒５億已履行５０００萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市第二中級法院消息，嘉興璟字悌為

股權投資基金合夥企業申請執行珺娛（湖州）文化發展中心、王思聰仲裁糾紛一案，已在該院和

解解決。該案經雙方當事人積極協商，已於２０１９年１２月２日達成執行和解協議，被執行人

珺娛（湖州）文化發展中心、涉案１﹒５億元人民幣，王思聰已履行和解協議約定的第一筆款項

５０００萬人幣。

該院未對王思聰採取限制出境措施及納入失信被執行人名單措施。

