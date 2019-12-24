《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海張江科學城今日舉行重點項目集中開
工、入駐、簽約儀式，共有５３個項目開工、入駐及簽約，總投資金額達７６８億元人民幣，包
括大科學設施、企業總部、研發中心、高校創新中心，領域涵蓋集成電路、生物醫藥、人工智能
產業以及人才公寓、河道綠地、交通路網等多個方面。
同日，張江還宣布啟動「科學之門」項目，將建設涵蓋辦公、商業、酒店、人才公寓、文化
、體育等功能的超大型綜合體，打造開放、多元、充滿活力和富有特色的城市公共活動中心區。
24/12/2019 14:34
【駐滬專電】上海張江集中開工、入駐和簽約５３個重點項目
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海張江科學城今日舉行重點項目集中開
工、入駐、簽約儀式，共有５３個項目開工、入駐及簽約，總投資金額達７６８億元人民幣，包
括大科學設施、企業總部、研發中心、高校創新中心，領域涵蓋集成電路、生物醫藥、人工智能
產業以及人才公寓、河道綠地、交通路網等多個方面。
同日，張江還宣布啟動「科學之門」項目，將建設涵蓋辦公、商業、酒店、人才公寓、文化
、體育等功能的超大型綜合體，打造開放、多元、充滿活力和富有特色的城市公共活動中心區。
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