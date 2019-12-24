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24/12/2019 15:29

【駐滬專電】上海實施科研機構「白名單」制度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海出台《上海海關支持上海科創中心建
設實施方案》，提出將依託跨境貿易大數據平台，對符合一定條件納入「白名單」的科創機構，
適用較低的查驗率，確保通關放行高效精准。
　　上海科創中心海關關長詹慶華表示，放得快也要管得好、管得住。上海海關將利用諸如物聯
網、區塊鏈等現代科技手段，實現全過程、全鏈條、全時空、全方位的監管。比如對於一些有風
險性和傳染性的研發用品，會貼上電子標籤進行實時監控。既要做到激發創新活力，也要守住國
門安全。

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