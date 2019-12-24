《美元走勢－羅明立》聯儲明年仍有機會減息，美元反彈未必持續

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒３９ １０９﹒３３ １０９﹒３９
歐元╱美元 １﹒１０９０ １﹒１０８３ １﹒１０９０
英鎊╱美元 １﹒２９３６ １﹒２９３４ １﹒２９３６
美元╱瑞郎 ０﹒９８１３ ０﹒９８０８ ０﹒９８１３
美元╱港元 ７﹒７８７４ ７﹒７８２８ ７﹒７８７４
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《美元走勢》美國１１月耐用品訂單按月意外下跌２％，跌幅是本年５月以來最大，主要受
運輸設備訂單大幅下跌５﹒９％所拖累。期內，扣除飛機的非國防資本材訂單按月上升０﹒１％
，增幅亦不及市場預期的０﹒２％，反映商業開支前景趨向疲弱。當地１１月新屋銷售則按月回
升１﹒３％，市場原先預期為負０﹒２％，反映當地按揭利率低企續支持樓市交頭。不過，若以
年率計，新屋銷售為７１﹒９萬間，不及市場預期的７３﹒４萬間，前值為７１萬間，反映入市
氣氛仍較審慎。
數據反映美國經濟放緩的風險仍然存在，市場相信美聯儲明年還有機會減息，美元的反彈未
必能持續。關注歐元在１﹒１０５０附近的支持，應有力一守。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３２２０ １﹒２９４０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》