《美元走勢－羅明立》聯儲明年仍有機會減息，美元反彈未必持續

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３９ １０９﹒３３ １０９﹒３９

歐元╱美元 １﹒１０９０ １﹒１０８３ １﹒１０９０

英鎊╱美元 １﹒２９３６ １﹒２９３４ １﹒２９３６

美元╱瑞郎 ０﹒９８１３ ０﹒９８０８ ０﹒９８１３

美元╱港元 ７﹒７８７４ ７﹒７８２８ ７﹒７８７４

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《美元走勢》美國１１月耐用品訂單按月意外下跌２％，跌幅是本年５月以來最大，主要受

運輸設備訂單大幅下跌５﹒９％所拖累。期內，扣除飛機的非國防資本材訂單按月上升０﹒１％

，增幅亦不及市場預期的０﹒２％，反映商業開支前景趨向疲弱。當地１１月新屋銷售則按月回

升１﹒３％，市場原先預期為負０﹒２％，反映當地按揭利率低企續支持樓市交頭。不過，若以

年率計，新屋銷售為７１﹒９萬間，不及市場預期的７３﹒４萬間，前值為７１萬間，反映入市

氣氛仍較審慎。

數據反映美國經濟放緩的風險仍然存在，市場相信美聯儲明年還有機會減息，美元的反彈未

必能持續。關注歐元在１﹒１０５０附近的支持，應有力一守。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３２２０ １﹒２９４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

