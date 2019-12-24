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即市新聞

24/12/2019 15:13

《美元走勢－羅明立》聯儲明年仍有機會減息，美元反彈未必持續

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３９　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒３９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０９０　　　１﹒１０８３　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３６　　　１﹒２９３４　　　１﹒２９３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１３　　　０﹒９８０８　　　０﹒９８１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８７４　　　７﹒７８２８　　　７﹒７８７４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１１月耐用品訂單按月意外下跌２％，跌幅是本年５月以來最大，主要受
運輸設備訂單大幅下跌５﹒９％所拖累。期內，扣除飛機的非國防資本材訂單按月上升０﹒１％
，增幅亦不及市場預期的０﹒２％，反映商業開支前景趨向疲弱。當地１１月新屋銷售則按月回
升１﹒３％，市場原先預期為負０﹒２％，反映當地按揭利率低企續支持樓市交頭。不過，若以
年率計，新屋銷售為７１﹒９萬間，不及市場預期的７３﹒４萬間，前值為７１萬間，反映入市
氣氛仍較審慎。
　　數據反映美國經濟放緩的風險仍然存在，市場相信美聯儲明年還有機會減息，美元的反彈未
必能持續。關注歐元在１﹒１０５０附近的支持，應有力一守。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒３２２０　　　１﹒２９４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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