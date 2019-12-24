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24/12/2019 08:45

【國際要聞】美邀華談削核武，料引發中美新一輪爭議

　　中美貿易戰談判剛達成第一階段協議，美國特朗普政府即掀起另一範疇中美角力。美國正式
邀請中國就削減核武器展開談判，預料引發中美之間新一輪爭議。
　　美國國務院轄下國際安全與防擴散局（ＩＳＮ）領導人、助理國務卿福特
（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ａｓｈｌｅｙ　Ｆｏｒｄ）上周在Ｔｗｉｔｔｅｒ證實，美國上周
四已正式向中國發出邀請，就降低核風險、核軍控展開戰略安全對話。福特強調，美方希望對話
盡快舉行，並期待北京回應。《香港經濟日報》

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