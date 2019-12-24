  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2019 15:21

【本港樓市】退休公務員入市，清水灣半島２房７３０萬元成交

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美聯物業表示，該行近日促成將軍澳清水灣半島２房單位之買
賣個案，獲心儀項目環境清靜之退休公務員承接，成交價７３０萬元。
　　上述成交單位為清水灣半島６座中高層Ｄ室，實用面積５２１方呎，屬２房間隔，加上居住
環境清靜，吸引外區客承接，成交價７３０萬元，折合實用呎價約１４０１２元。
　　原業主於２０１５年６月以約５６５萬元購得，是次轉手帳面獲利約１６５萬元，升值約３
成。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】社會動盪令樓價升幅化灰 新盤減價撐交投
生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】房策乏力難解民怨 未來供應目標不升反跌
FOCUS24/12/2019
【FOCUS】內地降2.7萬億進口貨關稅 中產或成穩增長奇兵
生財有道24/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：瑞聲增長潛力勝舜宇
中國故事24/12/2019
【駐滬特寫】上海寫字樓空置率達十年最高 分析料明後年仍陷寒潮
國際動態24/12/2019
馬克龍棄領離任津貼 惟工會拒休戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金