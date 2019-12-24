《經濟通通訊社２４日專訊》美聯物業表示，該行近日促成將軍澳清水灣半島２房單位之買
賣個案，獲心儀項目環境清靜之退休公務員承接，成交價７３０萬元。
上述成交單位為清水灣半島６座中高層Ｄ室，實用面積５２１方呎，屬２房間隔，加上居住
環境清靜，吸引外區客承接，成交價７３０萬元，折合實用呎價約１４０１２元。
原業主於２０１５年６月以約５６５萬元購得，是次轉手帳面獲利約１６５萬元，升值約３
成。（ｂｉ）
24/12/2019 15:21
【本港樓市】退休公務員入市，清水灣半島２房７３０萬元成交
《經濟通通訊社２４日專訊》美聯物業表示，該行近日促成將軍澳清水灣半島２房單位之買
賣個案，獲心儀項目環境清靜之退休公務員承接，成交價７３０萬元。
上述成交單位為清水灣半島６座中高層Ｄ室，實用面積５２１方呎，屬２房間隔，加上居住
環境清靜，吸引外區客承接，成交價７３０萬元，折合實用呎價約１４０１２元。
原業主於２０１５年６月以約５６５萬元購得，是次轉手帳面獲利約１６５萬元，升值約３
成。（ｂｉ）
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