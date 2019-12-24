《經濟通通訊社２４日專訊》房委會資助房屋小組委員會通過釐定現有屋邨新建大廈租金水
平，由供１至２人單位的租金水平１２００元起，至供４至５人單位的最多３０９０元。
涉及新訂租金所涵蓋的現有屋邨新建大廈包括黃大仙富山邨、九龍城東匯邨、柴灣漁灣邨及
石硤尾白田邨，５幢大廈暫定明年上半年陸續落成，涉及約３７００個單位。
房委會表示，新單位全數租出後，每年租金收入１﹒０５億元，至於每年預算營運成本為
１﹒４６億元，即預計每年赤字約４１００萬元。（ｂｉ）
24/12/2019 15:53
【本港樓市】房委會通過屋邨新建大廈租金水平，細單位千二元起
《經濟通通訊社２４日專訊》房委會資助房屋小組委員會通過釐定現有屋邨新建大廈租金水
平，由供１至２人單位的租金水平１２００元起，至供４至５人單位的最多３０９０元。
涉及新訂租金所涵蓋的現有屋邨新建大廈包括黃大仙富山邨、九龍城東匯邨、柴灣漁灣邨及
石硤尾白田邨，５幢大廈暫定明年上半年陸續落成，涉及約３７００個單位。
房委會表示，新單位全數租出後，每年租金收入１﹒０５億元，至於每年預算營運成本為
１﹒４６億元，即預計每年赤字約４１００萬元。（ｂｉ）
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