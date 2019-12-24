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即市新聞

24/12/2019 17:58

《再戰明天》全球主要股市明休市，周四美股復市，港股周五復市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）為聖誕節，本港及全球主要股票市場因假期休
市，內地和日本股市如常開市。周四（２６日），本港及澳紐、英德法和加拿大股市繼續休市。
美股復市。

＊日本央行總裁黑田東彥發表演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間周四中午１２：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在日本
一個企業游說團體的會議上發表演講。
　　周五（２７日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布１２月１８－１９日政策會議審議委員意
見摘要。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，周四中午１：００ｐｍ，日本公布１１月新屋動工，年率跌幅料由７﹒４％擴
大至７﹒８％。
　　晚上９：３０ｐｍ，美國公布一周連續申請失業救濟金人數，料由１７２﹒２萬降至
１６９﹒２；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒４萬跌至２２萬。
　　
＊日本公布１１月失業率及工業生產＊

　　周五早上７：３０ａｍ，日本公布１１月失業率，料維持於２﹒４％。７：５０ａｍ，日本
公布１１月工業生產，年率跌幅料由７﹒７％擴大至８﹒１％。日本１１月零售銷售年率跌幅料
由７％大為收窄至１﹒７％。
　　９：３０ａｍ，中國公布１１月工業利潤。　　　
　　晚上８：００ｐｍ，巴西公布１１月失業率，料由１１﹒６％跌至１１﹒４％。

＊中綠公布業績＊

　　在本港，周五，中國航空工業國際（００２３２）開股東特別大會，中綠（００９０４）公
布業績。（ｈｏ）

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