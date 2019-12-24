《再戰明天》全球主要股市明休市，周四美股復市，港股周五復市

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）為聖誕節，本港及全球主要股票市場因假期休

市，內地和日本股市如常開市。周四（２６日），本港及澳紐、英德法和加拿大股市繼續休市。

美股復市。



＊日本央行總裁黑田東彥發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間周四中午１２：００ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在日本

一個企業游說團體的會議上發表演講。

周五（２７日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布１２月１８－１９日政策會議審議委員意

見摘要。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，周四中午１：００ｐｍ，日本公布１１月新屋動工，年率跌幅料由７﹒４％擴

大至７﹒８％。

晚上９：３０ｐｍ，美國公布一周連續申請失業救濟金人數，料由１７２﹒２萬降至

１６９﹒２；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒４萬跌至２２萬。



＊日本公布１１月失業率及工業生產＊



周五早上７：３０ａｍ，日本公布１１月失業率，料維持於２﹒４％。７：５０ａｍ，日本

公布１１月工業生產，年率跌幅料由７﹒７％擴大至８﹒１％。日本１１月零售銷售年率跌幅料

由７％大為收窄至１﹒７％。

９：３０ａｍ，中國公布１１月工業利潤。

晚上８：００ｐｍ，巴西公布１１月失業率，料由１１﹒６％跌至１１﹒４％。



＊中綠公布業績＊



在本港，周五，中國航空工業國際（００２３２）開股東特別大會，中綠（００９０４）公

布業績。（ｈｏ）

