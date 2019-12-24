【修例風暴】警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線

《經濟通通訊社２４日專訊》警方公布，預料今晚平安夜，不少市民會外出慶祝。警方呼籲

市民留意交通改道及封路安排。其中在九龍區，警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北

行線。

警方續指，會密切留意各區情況，遇有大規模人群聚集或突發事故時，警方會適時評估對公

共安全及公眾秩序的風險，並根據需要進行臨時交通改道或封路措施。請市民留意警方消息發佈

，公共交通服務亦可能有所調整。（ｂｎ）

