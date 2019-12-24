【修例風暴】警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線

《經濟通通訊社２４日專訊》警方公布，預料今晚平安夜，不少市民會外出慶祝。警方呼籲
市民留意交通改道及封路安排。其中在九龍區，警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北
行線。
警方續指，會密切留意各區情況，遇有大規模人群聚集或突發事故時，警方會適時評估對公
共安全及公眾秩序的風險，並根據需要進行臨時交通改道或封路措施。請市民留意警方消息發佈
，公共交通服務亦可能有所調整。（ｂｎ）
|生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】社會動盪令樓價升幅化灰 新盤減價撐交投
|生財有道24/12/2019
【回顧展望－港樓風雲】房策乏力難解民怨 未來供應目標不升反跌
|FOCUS24/12/2019
【FOCUS】內地降2.7萬億進口貨關稅 中產或成穩增長奇兵
|生財有道24/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：瑞聲增長潛力勝舜宇
|中國故事24/12/2019
【駐滬特寫】上海寫字樓空置率達十年最高 分析料明後年仍陷寒潮
|國際動態24/12/2019
馬克龍棄領離任津貼 惟工會拒休戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰