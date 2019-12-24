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24/12/2019 17:10

金管局：本港零售銀行首三季除稅前經營溢利按年升１﹒８％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金管局最新季報公布，香港零售銀行今年首三季的整體除稅前
經營溢利按年增加１﹒８％，主要由淨利息收入增加８﹒３％及投資交易收入大增５﹒８８倍所
帶動，但外匯及衍生工具業務收入下跌３０﹒２％，以及總經營支出上升４﹒１％，抵銷了部分
增長。零售銀行淨息差１﹒６４％，按年擴闊０﹒０４個百分點，主要由於市場利息水平上升。
　　銀行業貸款總額在今年第三季增加１﹒７％，其中在香港使用的貸款增加２﹒２％，在香港
境外使用的貸款增加１﹒４％，貿易融資則減少１﹒９％。銀行業的中國內地相關貸款就按季增
加１﹒３％至４﹒６３萬億元。

＊年初至１０月底港元存款升３％，貸款質素保持良好＊

　　存款方面，銀行業存款總額在第三季維持穩定，其中港元存款減少１％，美元存款則增加
１﹒５％。港元存款減少，部分反映季內集資活動較沉靜。港元存款在１０月份較９月底上升
０﹒４％。整體而言，自今年初至１０月底期間，存款總額及港元存款分別上升２﹒６％及３％

　　至於貸款質素，金管局指，銀行業貸款質素保持良好，特定分類貸款比率按季微跌０﹒０１
個百分點至０﹒５６％。銀行業流動性亦充裕，資本相當雄厚。
　　局方指，儘管全球及本地經濟環境的不明朗因素逐漸增加，香港銀行體系繼續錄得盈利及維
持穩健。資產質素保持良好，流動性及資本狀況強勁，具備強大緩衝抵禦潛在衝擊。（ｓｋ）

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