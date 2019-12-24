《小傳日記》平安夜前顯淡靜，好友淡友零衝勁！

《小傳日記》雖然隔晚（２３日）花旗國魚缸繼續創新高，不過香江呢邊缺乏利好消息帶動

，加上聽日開始有兩日假期，今日亦只有半日市，「孖屐」觀望氣氛濃厚，可能留手想睇埋下月

中美兩國真正簽署首階段協議。魚缸朝早低開４點報２７９０１點，已經係全日最高位。

之後神州國務院總理李克強表示，將進一步研究採取降準同定向降準等多種措施，紓緩小微

企業融資問題，不過係內銀佬普遍走弱嘅情況下，魚缸早段跌勢加劇，最低見２７７９２點跌

１０８點。

其後，大隻藍戰士ＱＱ（００７００）一度止跌回升，支持魚缸收復部分失地。最終，孖屐

半日埋單收報２７８６４，跌４２點。半日主板成交３１９﹒８４億銀。國貨報１１０３５點，

跌１６點。

憧憬中美首階段協議有受惠，萬洲（００２８８）漲逾１巴仙，報８﹒０１銀，係最大升幅

藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指半日收報２９７０，升７點；深成指數報１０１２４，升６８點，兩市

成交２４１３﹒４４億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）挫唔夠半巴仙，報６０﹒５銀；ＱＱ軟唔夠半巴仙，

報３７６﹒８銀；聖誕前夕，交投淡靜，生發發（００３８８）走低近１巴仙，報２５３﹒４銀

；ＡＩＡ（０１２９９）升唔夠半巴仙，報７９﹒４銀；神州移動（００９４１）飆近１巴仙，

報６４﹒２５銀。



＊神州欲放水招行好進取，春節谷需求旺旺要抖抖＊



又到年尾，資金變得緊張，缸友都期待神州會降準放水。直至噚日國務院終於放風話會研究

降準同定向降準，不過神州錢莊呢輪似乎升得多，今日普遍現獲利盤。建行（００９３９）滑近

１巴仙，報６﹒６３銀；農行（０１２８８）升唔夠半巴仙，報３﹒４２銀；工行

（０１３９８）走低半巴仙，報５﹒９４銀；而招行（０３９６８）就向上近１巴仙，報

４０﹒４銀。

食品股今日個別發展，之前炒春節辦年貨需求上升嘅旺旺（００１５１）今日回吐逾１巴仙

，報７﹒２６銀；神州出年開始降奶粉稅，蒙牛（０２３１９）亦挫近２巴仙，報

３１﹒４銀，係最大跌幅藍戰士；澳優（０１７１７）跌近１巴仙，報１０﹒３６銀；青啤

（００１６８）蒸發近１巴仙，報５０﹒７５銀；日清（０１４７５）有支持，漲逾１巴仙，報

６﹒２３銀。



＊政策未制定內房升勢停，大市唔上升濠賭反而醒＊



深圳住建局最近就話，暫未考慮制定專門嘅人才購房政策同調整港澳居民購房政策，神州磚

頭佬立即腳軟。雅居樂（０３３８３）蒸發１巴仙，報１１﹒２銀；富力（０２７７７）碌低

１巴仙，報１４﹒１６銀；中海外（００６８８）插低１巴仙，報２９﹒５銀；奧園

（０３８８３）唔見１巴仙，報１２﹒１銀；萬科（０２２０２）插水未夠１巴仙，報３２﹒６

銀。

雖然今日「孖屐」無咩力，但金沙（０１９２８）發力帶起埋其他濠賭佬！澳博

（００８８０）抽高１巴仙，報８﹒８銀；新濠國際（００２００）彈１巴仙，報２１﹒２銀；

金沙（０１９２８）踼高１巴仙，報４０﹒３５銀；永利馬交（０１１２８）鏟高唔夠１巴仙，

報１８﹒６６銀；銀娛（０００２７）就軟１巴仙，報５６﹒１銀。



＊阿爺撐晶片中芯有發展，小米沽壓減股價強勢彈＊



大摩喺今個月頭先話睇好邏輯半導體需求強勁，搞到晶圓代工產能幾乎賣清光。然後，北京

仲話要好努力打造世界一流嘅積體電路設計產業園區，晶片佬今個月以嚟都係威係勢，今日都繼

續有力上，中芯（００９８１）話要向北方集成電路注資近一億人仔搞大北京產業基地，缸友都

好受落，半日勁彈逾４巴仙，報１１﹒４２銀。華虹半導體（０１３４７）跳起近兩巴仙，報

１７﹒５２銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）升逾一巴仙，報１０８﹒２銀。

同樣都係「孖屐」焦點嘅新經濟股都強勢炒起，貓眼娛樂（０１８９６）炒高逾６巴仙，報

１４﹒４６銀。小米（０１８１０）跳高超過３巴仙，報１０﹒５６銀。美團（０３６９０）繼

續穩守紅底，走高逾１巴仙，報１０２﹒３銀。阿里巴巴（０９９８８）只係升咗一巴仙，報

２１０﹒４銀，但就高見２１０﹒８銀兼破頂，勁！聖誕假期愉快，請請！



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