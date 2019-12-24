《與聯共策－鄒建雄》建構具抗逆性股票組合，抵禦宏觀因素影響

《與聯共策》儘管市場對中美達成第一階段貿易協議反應較積極，但投資者對於環球經濟發

展軌跡的不安情緒、中美貿易摩擦未來走向及英國脫歐等地緣政治風險的影響繼續主導市場，宏

觀經濟增長前景面臨眾多不確定性，我們預計波動仍然將持續。在此環境下，如何建構具抗逆性

的股票投資組合以抵禦宏觀因素影響對於股市投資者而言顯得至關重要。

一般而言，傳統的防守性投資組合通常會在經濟增長停滯不前時表現更佳，而高風險股票投

資組合則可依賴經濟增長加速推動回報上升。我們認為，當下建立不受宏觀影響的投資組合需要

滿足三大要素。首先，深入研究傳統的防守性股票，因為低貝塔股票（即風險低於市場水平）的

估值已有所改善，且目前較具吸引力估值的股票可能就隱藏在過往高估值的股票及行業之中。

其次，聚焦高質素、穩定且低價格的優質企業。優質企業往往擁有可持續的商業模式且聚焦

長期增長主題，有能力抵禦環球經濟波動影響，具有產生長期盈利回報的潛力。與此同時，我們

認為，需要密切關注企業資產負債表，深入研究公司的盈利潛力，包括該公司是否擁有強大的資

產負債表來實現長期理想表現。我們注意到，目前企業債務出現增長的趨勢，在經歷過去十年的

環球寬鬆貨幣政策後，許多舉債的公司可能更易受到宏觀環境變化的衝擊。潛在信貸市場收緊將

會令過去十年過度舉債的公司承壓。因此，投資者需要確保優質股票在任何經濟及利率環境下都

能保持良好表現。最後，聚焦獨立於經濟增長的行業主題。他們往往受到宏觀經濟放緩帶來的影

響比其他行業會較少，即使在經濟增速放緩下也不例外。

我們認為，在當前市場環境下，建構既能承受宏觀經濟帶來的衝擊，又能在市場優於預期的

情況下表現理想的股票投資組合，能夠幫助投資者捕捉市場上行帶來的機遇並同時提供下行保障

。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

