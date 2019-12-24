《積金攻略－梁潘月寶》特別自願性供款，靈活自主

《積金攻略》在２０１９年，關於強積金的熱門話題，當然是「強積金可扣稅自願性供款」

（ＴＶＣ），這項供款可幫助成員規劃退休儲備外，更可節省稅款。然而，如果有部分成員未必

有扣稅的需要，又希望有一個比ＴＶＣ更靈活的退休儲蓄方案，有甚麼其他選擇呢？

「特別自願性供款」可能切合這類人的需要。「特別自願性供款」是指成員直接向受託人開

立特別自願性供款戶口作一次性或每月定額供款，金額無須與收入掛勾，可按個人需要作不定額

供款，而僱主毋須相應增加供款，換句話說即是供款與成員就業無關，成員可自行向受託人支付

供款。在市場上，很多強積金受託人都有提供此產品，基金選擇跟他們本身的強積金計劃是一樣

的。



＊供款不定期不定額＊



「特別自願性供款」有一大優點與ＴＶＣ相似，就是可自由選擇供款金額，資金充裕時可增

加供款，儲下更多未來錢；相反如果資金另有其他用途，可暫時減少甚至停止供款。這種不定期

、不定額的供款模式，可讓成員靈活調配資金，提高彈性。

大家可能會問「特別自願性供款」與ＴＶＣ性質相近，又有什麼可取之處呢？其實，「特別

自願性供款」有一個獨有的優點，就是成員可隨時提取部分或全部戶口內的累算權益，資金周轉

十分靈活。



＊自由提取資金＊



我們須知道，ＴＶＣ與強制性供款一樣，必須保存至６５歲（除符合法例訂明的特定情況外

，例如年滿６０歲並提早退休、永久離開香港、完全喪失行為能力）才可提取。「特別自願性供

款」的限制則較為寬鬆，成員可在任何時間提取部分或全部戶口內的累算權益，若有資金需要，

便不用等到退休後才可提取，成員便多一個自主彈性的渠道去調配資金。不過，筆者並不建議時

常提取戶口內之價值，以免減少將來的退休儲備。

另外，值得一提的是，「特別自願性供款」雖然每年可提取多次，但受託人或設有每次最低

提取金額及提取次數上限，大家要留意。

「特別自願性供款」一般無須收取認購及贖回費。而且，成員參加「特別自願性供款」，開

設另一個強積金戶口，無形中增加了投資組合的基金選擇，如果僱主所選擇的強積金計劃內的基

金選擇未符合自己需要，不妨考慮「特別自願性供款」，擴闊投資領域，捕捉更多潛在資金增值

機遇。

若果大家希望趁年輕儲下更多退休儲備，ＴＶＣ和「特別自願性供款」都是可取的選擇。成

員有扣稅需要的話可考慮ＴＶＣ；希望靈活提取資金的成員則較適合參加「特別自願性供款」。

強積金是長遠的投資，大家不能掉以輕心，如有問題可向理財顧問查詢。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

