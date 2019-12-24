《匯海澤言－葉澤恆》環球主要貨幣明年展望（１）

《匯海澤言》今日是平安夜，先恭祝各讀者聖誕愉快。筆者將於今日及下星期，分兩集為大

家分析明年主要貨幣展望。今日先談美元、人民幣、歐元及英鎊。下星期，將會分析日圓、澳元

、紐元及加元。



＊美元：料明年下半年有減息機會＊



美國經濟數據近期表現參差，而明年需要留意有三點。第一，波音明年首季將暫停７３７

ＭＡＸ生產，將拖累首季經濟的表現。第二，明年是美國大選年，共和及民主兩黨將大灑金錢在

廣告及造勢晚會上，將可推動經濟大部分時間的增長，但到明年年底有關開支將會減少，料經濟

增長將無可避免出現放緩。第三，由於明年是大選年，為免被指干預大選，預料聯儲局大部分時

間將維持利率不變。但基於年底經濟情況可能轉弱，有機會於年底下調利率。第四，預料總統特

朗普將於大選問題上，再度炒作中國問題，與及其他國家的貿易問題。另外，他本人的政治問題

，亦可能會影響大選。總括而言，預料美匯指數明年將在９４至９９之間上落，但預料以反覆向

下為主。



＊人民幣：料經濟增長放緩財政及貨幣政策雙配合＊



中美達成首階段貿易協議，但雙方由公布細節上已經出現分歧。另外，兩國仍未公布在什麼

時間及地方簽署協議，某程度投資者仍需要關注中美的貿易風險。近期，國家信息中心估計明年

經濟增長可能只有５﹒５％，或多或少反映有關不明朗因素。國家總理李克強近日亦發表言論，

除了重申減稅降費及增加民企參與經濟活動外，亦表示需要研究進一步降低存準率及定向降準，

以刺激經濟增長。預料離岸美元兌人民幣明年將在６﹒８５至７﹒２５之間上落。



＊歐元：料經濟明年緩慢復甦，惟留意央行可能修訂負利率政策＊



歐元區今年經濟仍然不理想，ＰＭＩ指數由年頭持續下跌，直至年底才回穩。央行的貨幣政

策再度寬鬆。央行行長由德拉吉，轉為前國基會主席拉加德接任。但由她上任後，有兩大問題需

要留意。第一，拉加德未曾擔任央行貨幣政策委員，欠缺製訂貨幣政策的能力。因此，未來要多

加留意央行的首席經濟學家萊恩對經濟及貨幣政策的評論。第二，拉加德早前的講話，似乎意識

到負利率對刺激經濟的作用有限，甚至可能影響銀行的盈利能力。因此，要留意央行會否修訂負

利率政策。預料明年歐元兌美元在１﹒０８５０至１﹒１６之間上落。



＊英鎊：脫歐難關未脫險，料英鎊明年仍然相當波動＊



英國今年持續受脫歐問題困擾。文翠珊最終被逼下台，由約翰遜接任。結果提早大選，而保

守黨最終大勝，控制了國會。但這並不代表英國脫歐問題已經完結。英國脫歐問題未來仍有多個

因素要留意。第一，歐盟不會輕易讓英國脫歐之餘，又可以以接近歐盟成員國的身份，享有貿易

優惠。因此，預料歐盟與英國在貿易談判上存在相當大的變數。第二，愛爾蘭及蘇格蘭在英國脫

歐上，可能增加獨立的呼聲。第三，保守黨黨員會否在貿易協議上又出現反覆。因此，預料英鎊

明年的波幅仍相當大。預料英鎊兌美元明年將在１﹒２０至１﹒４０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

