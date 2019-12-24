聖誕節前夕港股半日市，走低４２點收２７８６４

《經濟通通訊社２４日專訊》市場繼續憧憬中美能正式簽署首階段貿議，加上中國公布元旦

起降低部分進口商品的關稅，美股三大指數繼續收高。今日是平安夜聖誕前夕，港股只有半日市

，受節日氣氛影響，港股今早輕微低開４點報２７９０１，港交所（００３８８）受壓下，最低

曾見２７７９２點跌１１３點。惟及後濠賭股及中資電訊股反彈，令港股跌幅大為收窄，最終收

報２７８６４點，軟４２點或跌０﹒１５％，主板成交３１９﹒８４億元。國企指數報

１１０３５點，跌１６點或跌０﹒１５％。

Ａ股方面，上證綜合指數半日收２９７０點，升７點，成交８８７﹒９６億元人民幣。深證

成分指數報１０１２４點，升６８點或升０﹒６８％，成交１５２５﹒４８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒２６％，報３７６﹒８元；友邦（０１２９９）升

０﹒２５％，報７９﹒４元；匯控（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒５元；港交所跌

０﹒９４％報２５３﹒４元，盤中曾低見２５１﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒８６％，

報６４﹒２５元。



＊李克強指或進一步降準，內銀股普遍受壓＊



國務院總理李克強昨日（２３日）指，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再

貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，消息令內銀受壓。光大銀行（０６８１８）跌

１﹒３７％，報３﹒６１元；郵儲行（０１６５８）跌１﹒３１％，報５﹒２７元；建行

（００９３９）跌０﹒７５％，報６﹒６３元；中行（０３９８８）無升跌，報３﹒３３元；工

行（０１３９８）跌０﹒５％，報５﹒９４元。

中芯國際（００９８１）向北方集成電路技術創新中心（北方集成電路）注資９９００萬人

幣，帶動半導體板塊普漲。中芯飆４﹒２％，報１１﹒４２元；上海復旦（０１３８５）升

３﹒８６％，報７﹒２７元；華虹半導體（０１３４７）揚１﹒５１％，報１７﹒５２元；

ＡＳＭ太平洋（００５２２）升１﹒１２％，報１０８﹒２元。

深圳住建局早前指，暫未考慮制定專門的人才購房政策及調整港澳居民購房政策，內房股走

低。雅居樂（０３３８３）軟０﹒７１％，報１１﹒２元；富力（０２７７７）跌１﹒２６％，

報１４﹒１６元；中海外（００６８８）跌０﹒８４％，報２９﹒５元；奧園（０３８８３）走

低１﹒３１％，報１２﹒１元；萬科（０２２０２）跌０﹒４６％，報３２﹒６元。



＊濠賭股、新經濟股及軟件股普遍逆市上揚＊



濠賭股大多逆市走上，澳博（００８８０）揚１﹒１５％，報８﹒８元；新濠國際

（００２００）升１﹒４４％，報２１﹒２元；金沙（０１９２８）升１﹒１３％，報

４０﹒３５元；永利澳門（０１１２８）升０﹒２１％，報１８﹒６６元；銀娛（０００２７）

軟０﹒２７％，報５６﹒１元。

新經濟股見資金追捧。小米（０１８１０）旗下的小米有品與海外眾籌平台

Ｉｎｄｉｅｇｏｇｏ達成戰略合作，小米飆３﹒１３％，報１０﹒５６元；；阿里巴巴

（０９９８８）連續三日破頂升０﹒９６％，報２１０﹒４元；美團（０３６９０）走高

１﹒２９％，報１０２﹒３元；平安好醫生（０１８３３）升０﹒９１％，報５５﹒７元；惟閱

文（００７７２）跌１﹒９７％，報３２﹒４元。

軟件股同樣見炒風。金軟（０３８８８）彈３﹒６７％，報１９﹒２元；金蝶

（００２６８）升２﹒０２％，報８﹒１元；中軟國際（００３５４）升２﹒２９％，報

４﹒４６元；中國擎天軟件（０１２９７）升１﹒３８％，報１﹒４７元。（ｋｓ）

