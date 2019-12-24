《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：李克強稱研究採用降準等措施

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



李克強：推動小微企業融資問題明顯緩解

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國務院總理李克強２３日在成都考察時強調，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和

再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。



證券法修訂草案迎來四審

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全國人大常委會２３日聽取了關於證券法修訂草案審議結果的報告。報告提出了六大修改意見，

包括完善證券發行制度、完善證券民事訴訟相關制度、較大幅度提高證券違法成本等。



新版私募備案須知發布

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中國證券投資基金業協會２３日發布新版《私募基金備案須知》，進一步明晰私募基金的外延邊

界、重申合格投資者要求、明確募集完畢概念、細化投資運作要求，並針對不同類型基金提出差

異化備案要求。





《上海證券報》



證券法修訂草案迎來四審

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備受關注的證券法修訂草案２３日迎來全國人大常委會第四次審議。與此前的三次審議稿相比，

草案四審稿從證券發行制度、證券民事訴訟賠償、提高證券違法成本等方面進行了修改完善。



方星海：股指期權是資本市場供給側改革的嶄新成果

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中證監副主席方星海２３日在中金所滬深３００股指期權上市儀式上表示，推出股指期權是資本

市場供給側結構性改革的嶄新成果，是金融衍生品市場創新發展的全新嘗試，也是助力上海國際

金融中心建設的一項舉措。



李超：滬深３００ＥＴＦ期權是資本市場改革重要舉措

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中證監副主席李超２３日在深交所滬深３００ＥＴＦ期權上市儀式上表示，深交所推出滬深３０

０ＥＴＦ期權，是全面深化資本市場改革的重要舉措，有利於吸引長期資金入市，深化資本市場

對外開放。





《證券時報》



降準、定向降準等措施將進一步研究採用

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國務院總理李克強２３日在在成都考察時強調，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款

和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解

。



證券法修訂草案迎來「四審」

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證券法修訂草案迎來「四審」。全國人大常委會２３日聽取了全國人大憲法和法律委員會關於證

券法修訂草案審議結果的報告。憲法法律委認為上述法律草案已比較成熟，建議提請本次常委會

會議審議通過。



明年樓市將「年穩季變」

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社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛在接受採訪時表示，明年樓市調控政策總體基調不會變

化，但是具體政策選擇及各地執行鬆緊上會有變化。（ｌｃ）

